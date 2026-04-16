Tomé acusa a Barbón de "fallar" a las familias de la mina de Cerredo y critica el "teatro político" de PP y Vox

Archivo - Covadonga Tomé, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha cargado este jueves contra la gestión política del accidente minero de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, y el clima generado en torno a la comisión de investigación parlamentaria, señalando tanto al Gobierno autonómico como a la derecha.

Tomé ha acusado al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, de "fallar" a las familias afectadas por el accidente. "No basta con informes ni con escudarse en cuestiones administrativas. Hay una responsabilidad política que no se está asumiendo", sostuvo.

La diputada ha lamentado que el presidente haya optado por "sacar pecho, apelar a lo personal o recordar su propio dolor, incluso presumir de apellidos mineros", en lugar de dirigirse a las familias de las víctimas. "No se trata de relatos personales. Se trata de asumir lo ocurrido y estar a la altura de quienes han perdido a sus seres queridos", añadió

Covadonga Tomé, que es la presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del accidente producido hace algo más de un año, en el que cinco mineros murieron y otros cuatro resultaron heridos, ha criticado también a PP y a Vox por seguir "instalados en su actitud de convertir una tragedia en un espectáculo político", en una competición "por capitalizar el dolor de las familias". "Estamos viendo una pelea por ver quién saca más rédito electoral de una tragedia, y eso nos produce bochorno", ha lamentado.

Frente a esos comportamientos, Tomé ha dicho que siguen trabajando en el dictamen porque entiende el trabajo "serio" como "la mejor forma de ayudar a dar respuestas a la sociedad asturiana y a reparar, mínimamente, un dolor irreparable".

Insistió en que el dictamen de la comisión será "serio y riguroso" y tendrá dos objetivos clave: depurar responsabilidades y tomar las medidas necesarias para que no se repita una tragedia así en Asturias.