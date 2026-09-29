Tomé insta a Barbón a decidir si está con los movimientos sociales en materia de vivienda o sigue con "parches"

Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha instado al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, a que decida si está con los movimientos sociales en materia de vivienda o si va a seguir con "parches" en Asturias.

Tomé ha hecho ese llamamiento al dirigente asturiano a través de una nota de prensa, refiriéndose a la aprobación en Consejo de Ministros de los dos reales decretos de vivienda.

"El acuerdo alcanzado a nivel estatal demuestra que el debate en este país ha cambiado gracias a Maricarmen y a todas las personas que han salido a la calle y ocupado las plazas pidiendo el fin de la especulación con la vivienda", ha dicho Tomé.

Según la parlamentaria, el dirigente socialista asturiano lleva meses "dando vueltas" y rechazando propuestas de Somos Asturies que van precisamente en la línea de lo que se ha aprobado.

"Llevan meses diciendo que 'no' a frenar a los grandes tenedores, 'no' a perseguir el fraude del alquiler temporal y 'no' a tolerar un solo desahucio sin solución habitacional digna, mientras la gente ya no aguanta más", ha apuntado Tomé.

Covadonga Tomé ha dicho que la Ley de Vivienda de Asturies tiene que ser "valiente, ampliar derechos y blindar a las familias frente a la especulación". En ese sentido, ha comentado, van sus enmiendas. "Barbón tiene que decidir si está con los movimientos sociales o si prefiere seguir poniendo parches mientras el mercado ahoga a los asturianos. Nosotras tenemos claro que estamos con las reivindicaciones de la sociedad y seguiremos defendiendo los máximos avances para parar la especulación en Asturies", ha zanjado Tomé.