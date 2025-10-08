Tomé (G. Mixto) insiste en la tasa turística para proteger espacios naturales y lugares con "mayor presión"

Archivo - La diputada regional del Grupo Mixto y presidenta de la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS - Archivo

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General Covadonga Tomé ha defendido este miércoles una moción en el Pleno del Parlamento asturiano en la que insta al Gobierno regional a poner en marcha una batería de medidas para fomentar un modelo turístico "accesible, sostenible y respetuoso con los derechos laborales". Entre las medidas que propone figura una tasa turística aplicable, como mínimo, a la Red de Espacios Naturales Protegidos y a las estancias en ciudades, villas y pueblos con mayor presión turística.

Se trata de una moción subsiguiente a su interpelación previa al Consejo de Gobierno sobre la política general en materia de turismo y sostenibilidad. La moción reclama al Gobierno asturiano que impulse políticas activas para favorecer el acceso igualitario al turismo, refuerce los controles laborales en el sector hostelero y hotelero mediante la coordinación entre la Dirección General de Empleo y la Inspección de Trabajo, y diseñe planes específicos de formación para aquellas categorías profesionales que presentan un desequilibrio estructural entre oferta y demanda.

Pide también estudiar actuaciones conjuntas con los ayuntamientos que soportan mayor presión turística para mejorar la gestión de residuos y limpieza, y adoptar medidas concretas para evitar el abandono de basura en la red de espacios naturales protegidos y en el entorno natural en general.

Tomé ha defendido "una visión progresista" del turismo que supere el debate sobre la masificación y evite caer en modelos elitistas. "Transformemos el sector para incluir a ese 30% de la población que no puede irse de vacaciones", señaló, apelando a garantizar el acceso al ocio y descanso como derecho social.

"La turistificación es una realidad global", advirtió, y defendió que los gobiernos tienen "la responsabilidad de equilibrar el binomio sostenibilidad-accesibilidad". "El turismo no es un problema, pero tampoco es inocuo: genera riqueza, pero también impactos", añadió, señalando que "las zonas con mayor desarrollo turístico tienen rentas más bajas y peores condiciones laborales".

Entre las propuestas más destacadas, la diputada del Grupo Mixto volvió a poner sobre la mesa la creación de una tasa turística autonómica como fórmula para paliar los impactos ambientales y de convivencia derivados del turismo. Citó como referencia el modelo vasco. "No desincentiva el turismo, como han demostrado otras ciudades. Sirve para financiar infraestructuras, preservar el patrimonio y mitigar el impacto medioambiental", subrayó.

En este sentido, planteó que en un plazo máximo de seis meses se lleven a cabo los estudios necesarios para su implantación. La propuesta contempla que esta tasa sea aplicable, como mínimo, a la Red de Espacios Naturales Protegidos y a las estancias en ciudades, villas y pueblos con mayor presión turística.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, anunció su voto en contra al estar "radicalmente en contra" del último punto de la moción presentada, que plantea una tasa turística autonómica. "No creemos que ahora sea necesario debatir eso en Asturias", afirmó. Añadió además que el resto de propuestas son "cuestiones genéricas" que "ya deberían estar haciéndose" y "son competencia del Gobierno".

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, valoró positivamente la moción y agradeció el enfoque. "Un turismo accesible y sostenible para las mayorías sociales es esencial. No puede convertirse en un privilegio de unos pocos", añadió.

Vegas recordó que "en Asturias no hay masificación, pero sí presión turística en épocas concretas en concejos como Llanes o Gijón", y defendió políticas "anticipatorias y no reactivas". Subrayó que "el turismo no es solo una industria, es una forma de convivencia, de identidad compartida y de justicia social".

En materia laboral, denunció que "en sectores como la hostelería se incumple sistemáticamente la jornada máxima legal" y que "buena parte de las 53.000 horas extra no remuneradas que se hacen cada semana en Asturias proceden del sector".

Respecto a la tasa turística, Vegas recordó que su grupo apoya "un modelo autonómico y finalista", pero justificó el acuerdo alcanzado con el PSOE para implantar una versión municipal y voluntaria. "Entre ninguna tasa y una municipal, escogemos lo primero. Será un primer paso hacia el objetivo que usted y nosotros compartimos", apostilló.

El diputado de Vox Javier Jové cargó contra la iniciativa y contra Tomé. "Ha quedado claro que usted es una turismofóbica", afirmó. "Su lema podría ser perfectamente: 'Menas welcome, tourists go home'", ironizó. Jové sostuvo que la propuesta "quiere crujir al sector con inspecciones y con impuestos" y denunció que "ya tenemos una tasa turística: se llama peaje del Huerna".

"El suyo es un impuesto por dormir en Asturias", dijo. "Si me permite ponerme cursi como usted, esto es un impuesto por soñar en Asturias", añadió, acusando a la diputada de querer "encarecer el turismo" y convertirlo en "un privilegio para la izquierda caviar".

Sobre la eficacia de este tipo de medidas, Jové citó un informe de la Sindicatura de Cuentas de Baleares que, según dijo, revelaba que "solo se ejecutó un 8,4% de lo recaudado con la tasa" y alertaba de "descontrol y caos en la gestión del impuesto".

La diputada del PP Sandra Camino también se mostró crítica. "No se puede construir un turismo sostenible sobre la incoherencia ética, el sectarismo ideológico y la propaganda continua", afirmó, acusando a Tomé de "carecer de coherencia moral y política" y de llevar al Parlamento asturiano propuestas "estrambóticas e inconclusas". A su juicio, de los seis puntos de su moción, a Tomé solo le interesa uno: la tasa turística.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Lidia Fernández subrayó que "compartimos el modelo de turismo que defiende la moción" y destacó que Asturias "ya es pionera" en planes de sostenibilidad turística, con actuaciones en concejos como Gijón, Llanes, Onís y Somiedo.

Sobre el refuerzo laboral, recordó que ya existe una "comisión tripartita" entre Inspección de Trabajo, Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y los agentes sociales para planificar inspecciones en el sector turístico. "La calidad del turismo se apoya también en la calidad del empleo", afirmó.

Tomé aceptó la votación por puntos solicitada por el Grupo Socialista, de modo que los cincos primeros salieron adelante con el voto favorable de PSOE, Convocatoria y la propia Tomé; mientras que en el sexto punto, relacionado con la implantación de la tasa turística, la diputada del Grupo Mixto solo contó con el apoyo de Convocatoria por Asturias.