Tomé y SAE exigen categoría C1 y unificación de criterios salariales para los Técnicos en Cuidados de Enfermería

Archivo - Estudiante de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) - AGUSTIN IGLESIAS - Archivo

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Somos Asturies en la Xunta Xeneral, Covadonga Tomé, y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) han reclamado mejoras en la situación laboral y retributiva de los Técnicos en Cuidados de Enfermería del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), tras señalar que llevan más de 50 años sin que se revisen sus competencias y que enfrentan diferencias salariales según el área en la que trabajan.

En un comunicado de prensa enviado a los medios este viernes, Tomé ha exigido que este grupo de profesionales se incluya en la categoría C1, en lugar de la C2 que tienen actualmente, y ha recordado que sus competencias no se revisan desde 1973.

Según la diputada, la actual clasificación se traduce en un salario base de 720 euros y afecta a la cotización para la jubilación. Además, ha mencionado que sus funciones actuales, como la higienización de pacientes, no están recogidas formalmente en sus competencias.

Por su parte, SAE ha solicitado a la Dirección General del SESPA que se unifiquen los criterios en el complemento específico en la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería.

El sindicato ha criticado que existen diferencias salariales de hasta cinco euros mensuales entre profesionales que trabajan en unidades asistenciales, como hospitalización, UVI o quirófano, y las que desarrollan su actividad en servicios centrales como farmacia, esterilización o rehabilitación. Según SAE, esta desigualdad no se produce en otras categorías profesionales que desempeñan funciones similares.