Un total de 632 aspirantes a Guardia Civil se examinan de la oposición este sábado en Gijón

GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 632 aspirantes a Guardia Civil se examinarán este sábado en Gijón, única sede en el Principado de Asturias. A nivel nacional, son 26.806 las personas que van a opositar en una veintena de sedes distribuidas por doce comunidades autónomas para cubrir 3.240 plazas.

Según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa, de los 632 aspirantes que harán la oposición en Asturias, 425 son hombres y 207 mujeres, el 32,75% del total.

En el ámbito nacional, un total de 9.194 aspirantes tienen titulación universitaria o profesional, entre los que destacan 903 con el título de máster y 9 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos que se realiza este sábado, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes, ubicadas en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

EL EXAMEN

La prueba de este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos. Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para realizar las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.