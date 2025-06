Trabajadoras de 0 a 3 convocan huelga y advierten: "Hablan de proyecto estrella y la red está abocada al desastre"

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de trabajadoras de las escuelas de 0 a 3, unas 600, ya no están dispuestas a esperar más la llamada de la Administración para sentarse a negociar y crear "una mesa de trabajo real" y han decidido convocar una primera jornada de huelga para este miércoles día 11 con dos movilizaciones en Oviedo a las 12.00 horas y a las 18.00. Advierten desde los sindicados UGT, CCOO y CSIF que la Red de escuelinas, "por mucho que hablen de ella como proyecto estrella está abocada al desastre" y ven el proyecto "en el limbo".

Así lo han manifestado en rueda de prensa las educadoras y representantes sindicales Laura Pérez, de UGT; Laura González de CSIF y Tania Alonso de CCOO. Todas ellas han reclamado a la consejería de Educación que cree "una mesa real de trabajo en la que se pongan todos los datos sobre la mesa", porque "teóricamente la red comienza a funcionar en septiembre cuando los primeros 22 ayuntamientos pasen a depender del Principado y "a día de hoy no hay nada firmado, no conocen ni condiciones, ni se les ha trasladado una propuesta a valorar".

Han indicado que la recientemente dimitida consejera de Educación, Lydia Espina, trasladó que la creación de una mesa de trabajo en mayo permitiría contar con "una foto fija" de la situación de las escuelas de 0 a 3 y su integración en la red autonómica, pero "nada saben de esa foto" y las cosas siguen exactamente igual que estaban sin ningún tipo de avance.

"La Red es muy precaria. Certezas no hay ninguna, solamente palabras. Se están empeñando en ponerla en marcha en septiembre y va a salir mal. Esta red está abocada al desastre, esto no es un proyecto estrella. Integración en Educación sí, pero no así, para hacer este proyecto hay que hacerlo bien, con garantías para las trabajadoras pero también para los niños y niñas", indicaó Laura Pérez.

Y es que a día de hoy el colectivo aun desconoce que va a pasar con el centenar de trabajadoras pertenecientes a los seis ayuntamientos que no las han estabilizado; desconoce como está la negociación para lograr la categoría laboral que les corresponde o sigue sin saber como se van a solventar las diferencias salariales entre las educadoras de uno u otro Ayuntamiento.

Advierten que una vez integradas en la red autonómica, de no igualarse las condiciones logrando la "categoría que les pertenece a todas y que se negocia en Función Pública" habrá trabajadoras en una misma escuela e incluso un mismo aula que cobren diferente por el mismo salario.

Insisten las trabajadoras en que "hay compañeras que en septiembre no saben que jornada van a tener, cuanto van a cobrar y como se van a organizar".

Y es que las 22 escuelas que se integrarán en la red en septiembre son las "llamadas por la propia Administración, no conflictivas, por sus salarios y demás condiciones laborales", según explicaron las representantes sindicales. En enero de 2026 se incorporaría otra tanda de centros y en septiembre de ese año el resto, quedando en último lugar las que cuentan con mayores salarios.

HACER VISIBLE EL COLECTIVO

Ahora las trabajadoras --en su gran mayoría mujeres--, después de un año desde la última huelga reclamando que el Principado se siente a negociar lo que está recogido en la Ley, ese grupo B que consideran les corresponde por categoría o la regulación de las bolsas, consideran que no les queda otra que convocar una nueva jornada de huelga y movilizaciones.

"Creemos de verdad que este es nuestro momento. Por primera vez que veo al colectivo fuerte y unido para llegar a donde haga falta porque somos muchas y vamos toas a una. Queremos dignificar la etapa de cero a tres, que se nos escuche y se nos oiga y se empiece por fin a visibilizar nuestro colectivo", indicaron en la rueda de prensa.