Trabajadores de las Corresponsalías de RTPA denuncian servicios mínimos "abusivos" durante la huelga

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OVIEDO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del servicio de corresponsalías de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) han denunciado este domingo la fijación de unos servicios mínimos "abusivos" durante la convocatoria de huelga prevista para este domingo y el lunes 13 de julio.

En un comunicado, los delegados de personal de Overon en Asturias han indicado que "se han fijado unos servicios mínimos desproporcionados que, en la práctica, limitan gravemente el ejercicio efectivo del derecho fundamental de huelga".

"Estos servicios mínimos no responden a una necesidad real de garantizar una actividad esencial, sino que suponen una forma de vaciar de contenido la huelga e impedir que esta tenga efectos visibles", han enfatizado.

Según los trabajadores, el servicio que prestan a la RTPA, de información local y distribuidos por el territorio por corresponsalías, "apenas se verá afectado" y "obliga a trabajar prácticamente la totalidad de la plantilla que está en turno en los días de huelga". A esta situación añaden que, en la zona de Oriente, hay un equipo de vacaciones que no se está cubriendo actualmente.

En ambos días se han fijado como servicios mínimos más de la mitad de trabajadores. Así, para el domingo, el número total de trabajadores en turno es de 17 personas, distribuidas en ocho equipos de grabación (cámara y redactor) y un coordinador. Como servicios mínimos se han impuesto 13 personas, distribuidas en 5 equipos y un coordinador. "Esto supone que una parte muy significativa de la plantilla queda obligada a trabajar, reduciendo de forma clara y manifiesta la capacidad de ejercer el derecho de huelga", han lamentado.

Para el lunes, de las 27 personas en turno, se ha establecido un servicio mínimo de 18 trabajadores distribuidos en siete equipos de grabación, dos coordinadores, un ayudante de producción y un trabajador del equipo de redes sociales, con lo que "más de la mitad de los equipos quedan excluidos de su derecho a secundar la huelga".

Los delegados de personal han indicado que "cuando los servicios mínimos alcanzan estos niveles, la huelga pierde su capacidad legítima de presión y reivindicación". En su lugar, han recordado que los servicios mínimos deben "ser excepcionales, deben estar justificados y ser proporcionados".