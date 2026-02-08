Trail Desafío Carbón en Urbiés (Mieres): Carrera de montaña con esencia minera

Cartel del trail. - AYTO. DE MIERES

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Urbiés (Mieres) acoge este domingo una nueva edición del Trail Desafío Carbón, una prueba de trail running que reunirá a 250 corredores procedentes de distintos puntos del país en un entorno de gran valor paisajístico y cultural del Valle de Turón. La organización corre a cargo del Club Cuenta Atrás. .

La competición, ligada a la identidad minera del territorio, discurrirá por senderos, pistas y zonas de montaña del entorno de Urbiés, con recorridos que combinan deporte, naturaleza e historia. La prueba cuenta con dos distancias, de 12 y 21 kilómetros, lo que permite la participación de un amplio abanico de deportistas.