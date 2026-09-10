El transporte urbano por autobús aumenta un 6,5% en julio en Asturias

Archivo - Autobús urbano de Oviedo, TUA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha aumentado un 6,5% en julio en Asturias respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 4.052.000 pasajeros, frente a un aumento del 0,3% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de viajeros en autobús en un mes de julio en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+8,7%), Castilla y León (+7,3%) y País Vasco (+6,7%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 9,8%.

En el conjunto del transporte público en España, el número de usuarios creció un 1,2% en julio, superando los 449 millones de viajeros.

El transporte urbano aumentó un 1,2% (más de 285 millones de pasajeros), mientras que el interurbano anotó un ligero repunte del 0,1% (138 millones).

En el ámbito interurbano, frente a las pérdidas del tren y del transporte marítimo (-2,2%), destacó el empuje del transporte aéreo (+3,6%) y del autobús (+2,2%), impulsado fundamentalmente por la media distancia por carretera (+8,1%).

Por su parte, el transporte especial y discrecional se incrementó un 6,9% interanual, rozando los 26 millones de viajeros, con una destacada subida del transporte discrecional (+8,7%) y del escolar (+17,4%).