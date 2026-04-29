Tres meses para aclarar las denuncias de Urbanismo: IU espera al informe técnico antes de pedir responsabilidades

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha asegurado este miércoles que su formación esperará al informe técnico de la Administración sobre la denuncia por presuntas presiones a funcionarios en el área de Urbanismo, antes de extraer conclusiones políticas y decidir si exigen o no responsabilidades.

En unas declaraciones a los medios al término de la comisión de Economía en la que PSOE y Vox pidieron la comparecencia de Arias por este asunto, Suárez ha explicado que el plazo para conocer dicho informe técnico es de tres meses, un tiempo "políticamente adecuado" para obtener "todo tipo de respuestas".

Mientras tanto, Suárez ha criticado las explicaciones ofrecidas por Mario Arias en la comisión de Economía, afirmando que no le han convencido porque "fueron explicaciones muy superficiales que no aportan nada". Sí le convencerá, ha agregado, "un informe fundamentado" a partir del cual IU sacará "conclusiones políticas" sin "erosionar a la Administración", al igual que ha hecho IU con el informe del accidente minero de Cerredo en el Gobierno asturiano.

Suárez ha rechazado entrar en lo que ha denominado como "la estrategia de Vox y de la extrema derecha de señalar a toda la administración democrática como presunta culpable de comportamientos incorrectos" y ha defendido que "el Ayuntamiento es una estructura sana".