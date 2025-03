UGT y CCOO sobre la gestión de Espina en Educación: "Es de autobombo, autoritaria y cargada de errores administrativos"

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Sector de Enseñanza de FeSP UGT Asturias, Cristobal Puente y el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias, Borja Llorente, han hecho este jueves balance de las gestión de la Consejería de Educación del ya prácticamente ecuador de esta legislatura y han indicado que la misma se caracteriza por el "autobombo, el autoritarismo y los continuos errores administrativos".

"Decimos autobombo porque ya no se inauguran escuelas se inauguran placas, autoritaria porque las negociaciones se cierran en falso y sin ningún tipo de acuerdo, la consejera solo logra por ponernos a todos de acuerdo pero a la contra y la tercera característica son las constantes errores administrativos. Empieza a ser ya cotidiano que las convocatorias y resoluciones estén siempre mal y siempre tengamos que recurrir a la corrección de errores", ha explicado Llorente.

Los representantes sindicales han repasado algunos de los problemas más acuciantes del sector y han lamentado que si la pasada legislatura fue "en blanco y perdida" para la educación, esta lleva el mismo camino.

Han insistido en la necesidad de un nuevo acuerdo de plantillas, una cuestión que "les enfada año tras año y año tras año". "Lo único que pedimos son plantillas que respondan a las necesidades pero año tras año vemos una voluntad manifiesta de la consejería de que la plantilla sea absolutamente ineficiente. Esta administtración dejó de convocar 1.103 plazas que la ley permitia por la tasa de reposición, eso alberga la voluntad de tener al 25% del profesorado en situación de interinidad. Parece que estas plantillas las hacen técnicos que nada tienen que ver con la docencia", ha indicado Puente, que ha insistido en que la Consejería habla todos los años de "1.900 plazas que se consideran coyunturales cuando son estructurales".

También preocupa a los sindicatos la implantación de la Formación Profesional Dual, que consideran en Asturias ya nace "muerta" por la falta de financiación. "Sin inversión económica es imposible que se pueda implementar esa FP Dual. Eso es estrellarse en la salida", ha manifestado Llorente.

PROYECTO ESTRELLA DE LA LEGISLATURA.

Otra de las cuestiones que han sido objeto de duras críticas en este balance que han hecho los sindicatos es la que tiene que ver con el "proyecto estrella de la legislatura, la red de escuelas de 0 a 3". Lamentan que desde la Consejería inauguren placas, se reúnan a diario con alcaldes pero no haya comenzado la negociación con las organizaciones sindicales tal y como mandata la ley en el plazo de seis meses.

"Estamos en vías del incumplimiento de este plazo. A principios de mayo se cumplen los seis meses y no hemos sido convocados, si no somos convocados volveríamos a la senda de la movilización", ha manifestado Llorente.

En este sentido UGT y CCOO advierten de que "aun no se ha negociado la estabilización de las trabajadoras que no lo fueron por los ayuntamientos; resolver el tema de la pareja educativa, el reglamento de organización de funcionamiento del centro, etc. "Todo está por negociar. La negociación real con los sindicatos está pendiente", dijo Puente.

"CON QUÉ CARA VAN A VOLVER A LAS AULAS"

Puente ha incidido en que tanto la consejera, Lidia Espina, como otros cargos de la consejería son docentes y en algún momento tendrán que volver a las aulas. Por eso se ha preguntado "con qué cara estos políticos van a volver a las aulas si teniendo la oportunidad de mejorar y corregir esas cuestiones no lo han hecho por falta de voluntad".