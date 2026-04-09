Última hora: Se elevan a cuatro los incendios forestales activos en Asturias

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de incendios forestales activos en el Principado de Asturias se ha incrementado en las últimas horas, según la última actualización del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, que detalla que cuatro incendios están activos y otros dos controlados en la región

Los incendios activos se localizan en Onís (Sirviella), Salas (Faedo) y Tineo (Calabazos y Villatresmil). Los focos controlados ubican en en Belmonte de Miranda (Antoñana) y Cabrales (La Molina).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, decretó a las 09.06 horas de este jueves el paso a fase de emergencia en situación 0 del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Calvo además ha anunciado que ya se han producido detenciones por los incendios forestales que están afectando esta semana al territorio asturiano y ha confirmado que todos ellos han sido intencionados.