Vegas (IU-Convocatoria) califica como "una norma moral" la Ley de Presupuestos de 2026, que "no deja a nadie atrás"

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, ha defendido este viernes que la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026 como "una norma moral" que busca "construir una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales" y ha destacado que "no dejan a nadie atrás", basándose en valores como "solidaridad, justicia social, igualdad y libertad con mayúsculas, no la caricatura de libertad que nos quieren vender los mercaderes del odio y de la intolerancia".

En su turno de fijación de posición, Vegas ha remarcado que "la ley de presupuestos no es una norma contable, sino es una ley, una norma moral" que, según ha afirmado, "señala urgencias y cumple compromisos con la sociedad; y refleja, sin complejos, el espíritu y la filosofía de un gobierno progresista". Vegas ha recordado que los presupuestos cuentan con los 23 votos de la izquierda en la Cámara, que representan "a la mayoría social progresista de Asturias".

"PILARES" DE LAS CUENTAS

Sobre el contenido de las cuentas, ha resaltado que son "netamente progresistas" y que no solo blindan, sino que refuerzan el estado del bienestar, destinando dos de cada tres euros a sus pilares fundamentales: sanidad, educación y derechos sociales.

En sanidad, Vegas ha defendido un modelo público frente al privatizador aplicado en comunidades como Madrid y Andalucía, criticando casos recientes de gestión privada que "ponen en riesgo a los pacientes". "En los últimos meses hemos visto a dónde conduce la deriva privatizadora, la crisis de los cribados en Andalucía o el escándalo del hospital de Torrejón gestionado por Gran Salud, donde se manipulaban listas de espera", ha apuntado.

Vegas ha destacado que el Sistema Público de Salud Asturiano es "el mejor financiado del Estado y uno de los mejor valorados por sus usuarios" y que más del 25% del presupuesto sanitario se destina a la Atención Primaria. "Frente a quienes ponen la salud en manos de mercaderes, nosotros defendemos un modelo basado en la gestión pública. Y en la sanidad como derecho, no como negocio", ha insistido.

En educación, ha remarcado que los presupuestos cumplen compromisos con la comunidad educativa, mejoran las condiciones laborales del profesorado y avanzan en equidad y atención al alumnado con necesidades especiales. Entre las medidas mencionadas, citó la contratación de 300 nuevos profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y la creación de la red de las Escuelines a las Escolias.

En materia de derechos sociales, Vegas ha señalado que los presupuestos refuerzan la lucha contra la pobreza y la exclusión, incluyendo mejoras en residencias del ERA y el salario social básico, así como la tarjeta monedero y coordinación con los ayuntamientos para atender el sinhogarismo. Ha subrayado que las políticas del Gobierno atienden a las personas en riesgo de exclusión sin discriminar por nacionalidad, religión o género. En este sentido, ha apuntado que "este Gobierno atiende a las personas en riesgo de exclusión sin mirar su nacionalidad, su color de piel, su religión o su orientación sexual. Algo que desgraciadamente sus ojos no pueden ver".

Sobre vivienda, el portavoz de IU-Convocatoria ha defendido el modelo asturiano basado en alquiler asequible y construcción pública, frente a la prioridad de la propiedad privada promovida por la derecha, y ha recordado la importancia de la Ley de Vivienda para frenar la especulación y blindar el parque público. "El modelo asturiano de vivienda empieza a ser un referente en otras comunidades", ha destacado.

Vegas también ha criticado "la fiscalidad regresiva de la derecha" y ha defendido una tributación "progresiva", cuestionando las afirmaciones de algunos dirigentes sobre el Impuesto de Sucesiones y asegurando que los presupuestos buscan "gravar justamente la riqueza heredada".

OTRAS LÍNEAS

En otros ámbitos, ha destacado que las cuentas refuerzan la prevención y extinción de incendios, protegen el patrimonio natural y cultural, promueven la dignificación del asturiano y del eonaviego, aumentan la cooperación internacional y son "decididamente feministas". Ha asegurado que "la coeducación y la educación afectivo-sexual son herramientas fundamentales para erradicar la violencia y la discriminación", y ha recordado que las cuentas refuerzan programas destinados a mujeres víctimas de violencia y a la promoción de la participación femenina en todos los ámbitos.

"Estos son los presupuestos de los derechos de los asturianos y las asturianas y del fortalecimiento de nuestro estado del bienestar", ha concluido Vegas, asegurando que la oposición al bloque de la derecha responde a "una estrategia de quien no tiene proyecto para Asturias".