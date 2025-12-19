Vuelca un camión en la entrada del polígono de Silvota (Llanera), sin heridos

Vuelco de un camión en el polígono de Silvota, en Llanera. - SEPA

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha volcado este viernes en la entrada del polígono de Silvota, en Llanera, en un siniestro que no dejó heridos, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El accidente se produjo a las 7.48 horas de este viernes, y hasta el lugar se desplazaron bomberos del SEPA con base en La Morgal. Cuando llegaron a la zona, el conductor ya había salido del interior del camión por sus propios medios.

El afectado rechazó el traslado sanitario, por lo que los efectivos del SEPA se encargaron de hacer tareas de seguridad, junto a una patrulla de la Guardia Civil.