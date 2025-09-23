Xabel Vegas pide que Barbón "alce la voz" contra el argumento de Adriana Lastra para mantener el peaje del Huerna

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido este martes al presidente Adrián Barbón que "alce la voz" contra el argumento de la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, para defender el mantenimiento del peaje del Huerna, en la AP-66.

Al término de la primera sesión del Debate de Orientación Política General celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, Vegas ha mostrado su "inquietud" por las declaraciones de Adriana Lastra en una entrevista a El Comercio, en la que afirmó que no se puede anular la prórroga "simplemente por razones políticas".

"En derecho administrativo lo que rige es la presunción de validez y lo que tenemos que defender como Gobierno es la validez jurídica de las actuaciones que se adoptaron en ese momento. Por tanto, el Gobierno tiene que respetar y, en este caso, defender ese acto aunque no lo comparta", dijo Lastra.

Ante estas declaraciones, Xabel Vegas entiende que Barbón debe "alzar la voz frente a esos argumentos que nos parecen absolutamente improcedentes en este momento, desde el momento en el que la Comisión Europea ha declarado que esa prórroga de la concesión fue ilegal".

Vegas ha pedido a Barbón que lidere "una movilización social y política" contra el peaje, que es "un impuesto regresivo para los asturianos".

"IMPORTANTES CARENCIAS" EN EL DISCURSO

El portavoz de IU-Convocatoria de Asturias, ha señalado que "el discurso de Barbón se ha caracterizado por un tono reformista propio de un gobierno progresista, pero con importantes carencias".

Vegas ha mostrado su preocupación por la falta de impulso en políticas de medio rural, declarando que "llevamos mucho tiempo exigiendo un gran pacto por el medio rural que creemos imprescindible" tras unas elecciones que han mostrado "un cierto giro hacia la derecha del sector agroganadero".

Además, ha reclamado una defensa más decidida de los servicios públicos, criticando especialmente la posible llegada de empresas privadas a sectores como la sanidad y la educación. "Ponerle una alfombra roja a Quirón en Gijón es atentar contra la sanidad pública asturiana", ha manifestado.