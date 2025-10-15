Zapico (CCOO) critica el "tono provocador" de Puente y anima a la ciudadanía a manifestarse el viernes contra el peaje

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha cargado este miércoles contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien la última sesión del Congreso de los Diputados descartó la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66, la autovía que conecta Asturias con León.

Zapico lamentó el "tono provocador" que habría utilizado Puente al referirse a una reivindicación ciudadana como es la supresión del peaje del Huerna. "Está siendo un altavoz perfecto para la manifestación del viernes. Asturias ha pasado de la resignación al hartazgo", ha dicho.

"Con sus declaraciones incendiarias y sus posiciones inmovilistas, el PSOE está construyendo una autopista sin peajes para que llegue la derecha", ha añadido.

A juicio de Zapico, el PSOE está generando "una ola de indignación". Si bien es cierto que la "ilegalidad" de prorrogar la concesión fue fruto del PP, también lo es que no revertiéndola "se es cómplice".

Además, ha añadido el sindicalista, al tiempo que a Asturias niega la supresión del peaje, Puente lo estaría pidiendo para otras comunidades autónomas. De este modo, la sensación es "de ninguneo" y de "estar padeciendo un atraco". "Queremos que esa dejadez con las infraestructuras de Asturias acabe de una vez, debe ponerse fin al agravio", ha insistido el líder de CCOO en Asturias.