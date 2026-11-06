Cultura destina 18 millones de su presupuesto de 2027 a la finalización del MUPAC

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, presenta, en rueda de prensa, los presupuestos de su departamento - LARA REVILLA

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La financiación de la recta final de los trabajos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y su puesta en marcha contarán con 18 millones de euros --de los cuales 11 de destinarán a las obras propiamente dichas y los 7 restantes a la museografía-- en el presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria para 2027.

La consignación total del departamento que dirige Tamara González es de 136,3 millones de euros, un 1% más que el año pasado.

En la rueda de prensa de presentación del proyecto presupuestario, González ha señalado que el documento "consolida" los avances logrados. Se trata de "unas cuentas realistas, responsables, sostenibles", ha remarcado.

Y ha añadido que tiene como objetivo final seguir apoyando a un turismo de calidad --"en el que se viene trabajando en los últimos tres años"-- y una apuesta por "la desestacionalización y descentralización", con la cultura y el deporte como motores también de la economía regional.

CULTURA

La Dirección General de Cultura y Patrimonio contará con 46 millones, una cantidad para afrontar, además de la recta final del MUPAC, la terminación de proyectos como el Centro de Arte de la Lechera --que albergará la Colección Norte-- y el Centro Reina Sofía-Archivo Lafuente, al que se destina un millón para su apertura.

Asimismo se apoyarán las actividades de diferentes entidades como las del Festival Internacional de Santander, al que se han consignado un millón de euros, o de la Fundación Albéniz con 500.000 euros.

Dentro de esta Dirección General, se incrementan las cantidades para archivos y bibliotecas (un 1,5%); promoción y gestión cultural (15,5%), y patrimonio (22,7%). Este aumento responde a "un esfuerzo por potenciar y dinamizar la cultura a lo largo y ancho del territorio, apoyando actividades", según la consejera.

En el mismo sentido, se empleará medio millón de euros en "fortalecer" los programas 'Territorio' y 'Escena'.

TURISMO

En cuanto a la Dirección General de Turismo, su dotación sube un 8%, hasta llegar a los 27 millones.

CANTUR, que tiene una consignación total de 50 millones --de los que 35 proceden de ingresos--, ha asignado 14 millones a inversiones, con actuaciones de más de 12 millones para el nuevo recinto de elefantes y el tobogán alpino en el Parque de Cabárceno.

El resto de las iniciativas relevantes son la nueva línea de innivación de las zona de debutantes y la rehabilitación del Barracón de Brañavieja en la Estación de Alto Campoo, en las que se gastarán 2,4 millones.

También se recogen las mejoras en los campos de golf de Nestares y del Abra del Pas, que se han presupuestado con 2,5 millones. Al refugio de Áliva se le dedican 1,8 millones y en el teleférico de Fuente De se invertirá un millón.

Asimismo se continuará apoyando dotaciones municipales como el área de autocaravanas de Reinosa; la rehabilitación de las antiguas escuelas de Valdeprado del Río; el Parque Natural de Castañeda y el mirador turístico de Trengandín en Noja.

Por su parte, la Fundación Camino Lebaniego dispondrá de 3,5 millones para conservar y difundir el camino. En concreto, se repararán tramos y su señalética, "se apoyarán" albergues y se iniciará uno nuevo para grupos en Espinama.

Asimismo González ha adelantado que se empezará a trabajar en la programación cultural y de peregrinación durante el Xacobeo 2027 con varios eventos promocionales en la región.

DEPORTE

Por su parte, la Dirección General de Deporte tendrá un presupuesto de 18 millones que "busca la promoción del deporte y el apoyo a los ayuntamientos para construir infraestructuras", ha informado la consejera.

Por capítulos, sobresalen los 3,7 millones que se han estipulado para potenciar el deporte de competición, tanto a través de ayudas directas a clubes como a las diferentes federaciones. La partida para el deporte base crece hasta los 825.000 euros.

En lo que se refiere a las infraestructuras deportivas de los municipios de la región, se han previsto 1,5 millones para el polideportivo en Argoños; 3,2 millones para la piscina cubierta de Reocín y 2,3 millones para el complejo deportivo de Cillorigo de Liébana.

La Sociedad Regional de Cultura y Deporte dispondrá de un presupuesto de 24,3 millones. Contempla inversiones por un millón de euros para diferentes centros que gestiona, entre ellos el Palacio de Festivales o la Filmoteca Mario Camus.

PERSONAL

Por otra parte, el área de personal experimenta un aumento presupuestario dirigido fortalecer el sistema de inspección turística con la dotación de cinco nuevas plazas.

Además, esta subida servirá para afrontar las necesidades de incremento de personal asociadas a la apertura y puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras como el MUPAC.