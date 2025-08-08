Cabárceno convoca el IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre con nuevas categorías para jóvenes y niños

Archivo - Parque de la Naturaleza de Cabárceno.-ARCHIVO - PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO - Archivo

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha convocado para el domingo 31 de agosto el IV Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre que, con motivo del 35 aniversario de la instalación, ha introducido dos nuevas categorías que se unen a la de adultos: una para jóvenes de entre 14 y 17 años, y otra para pequeños de 8 a 13.

El certamen se celebrará entre las 9.00 y las 16.00 horas y las preinscripciones pueden realizarse hasta el viernes 29 de agosto, a las 14.00 horas.

Se otorgarán cuatro premios en la categoría adulta. Así, el ganador será galardonado con 2.000 euros; el segundo, con 1.300 euros; el tercero con 900 euros y, finalmente, el cuarto está dotado con 600 euros.

El mejor joven ganará un lote de material artístico avanzado, mientras que el vencedor de la categoría de los pequeños se llevará uno de principiante.

La inscripción y sellado del soporte deberá realizarse ese mismo día entre las 9.00 y las 10.00 horas en la oficina de información turística situada en el aparcamiento La Mina, junto al acceso vía Obregón.

Cada persona podrá entregar una obra, cuyo estilo y técnica serán libres, y sin firmar en el Self Service, junto a la zona de Aves Rapaces, entre las 16.00 y las 17.00 horas. A las 19.00 horas tendrá lugar la lectura del fallo del jurado.

La temática de las obras estará relacionada directamente con el Parque de Cabárceno, como el paisaje, los animales, la vegetación o los vestigios de su pasado minero.

Las bases del concurso, disponibles en la página web de Cabárceno, establecen que los participantes deberán usar un soporte que no exceda los 120 centímetros ni sea inferior a 50 cm en ninguno de sus lados montado sobre bastidor. Tampoco deberá estar previamente manipulado y no se permite el uso de fotografía ni soportes electrónicos.

Solo en caso de lluvia se permitirá pintar bajo cubierta y, de manera excepcional, usar fotografía.

Las preinscripciones deben realizarse mandando un correo electrónico a info@cantur.com indicando nombre, apellidos, DNI y/o pasaporte, teléfono y correo electrónico, ha informado en nota de prensa el Gobierno.

Alrededor de medio centenar de artistas se reunieron el año pasado en Cabárceno para participar en la tercera edición del concurso, que ganó Alberto David Fernández.