Santander acogerá en marzo la XXVI Convención Anual de la asociación Spain DMC's

Reunión de la directora general de Turismo, María Saiz, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, con Spain DMC's, en Fitur - GOBIERNO

SANTANDER 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá del 13 al 15 de marzo la XXVI Convención Anual de Spain DMC's (Association of Spanish Destination Management Companies), la asociación oficial de las empresas de gestión de destino más importantes de España.

El encuentro contará con el apoyo del Gobierno de Cantabria a través del Santander Convention Bureau, así como de proveedores locales y de la cadena Hoteles Santos, que alojará a los asistentes en el Hotel Santemar.

La reunión representará una oportunidad para el encuentro, el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del sector. El programa diseñado permitirá a los asistentes acercarse a las novedades del destino y conocer de primera mano los recursos que ofrece para el mercado internacional.

Será la segunda ocasión en la que Spain DMC's se reúna en Cantabria, tras la primera en 2012. Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, la asociación ha elegido la comunidad autónoma como sede de la XXVI Convención Anual, entre otros motivos, por la "notable evolución" que ha experimentado Cantabria como destino estratégico para el sector MICE.

La directora general de Turismo y Hostelería del Ejecutivo regional, María Saiz, que se reunió en Fitur con los representantes de la asociación y participó en la presentación del evento, ha señalado que la celebración de esta cita en la capital cántabra "pone de relieve el trabajo y la colaboración entre instituciones que se desarrolla a través del Santander Convention Bureau para posicionar a Cantabria como destino MICE".

"El turismo de reuniones, congresos y eventos es un segmento estratégico para Cantabria. No solo por su impacto económico, sino también por su capacidad para desestacionalizar, atraer talento, generar conocimiento y proyectar una imagen de calidad, innovación y profesionalidad", ha subrayado Saiz.

Además, ha remarcado que el Gobierno de Cantabria tiene un "compromiso firme" con este segmento y con el trabajo que desarrolla el Convention Bureau", y que "tener la oportunidad de acoger en Cantabria a las principales empresas de gestión de destino en España supone fortalecer la promoción de nuestro destino y la profesionalización del sector".

En el encuentro de María Saiz en Fitur con los representantes de Spain DMC'S y su presidenta, Fay Taylor, también participaron la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Turismo, Francisco Arias, y la directora del Santander Convention Bureau, Carmen Sampedro.

Con un importante papel en el posicionamiento de España en mercado internacional, las DMC (Destination Management Companies o empresas de gestión de destino) son las agencias especializadas con profundo conocimiento local, que diseñan y ejecutan servicios terrestres, logística y eventos para grupos corporativos, convenciones y viajes de incentivo.

Las DMC están en el centro de la industria receptiva MICE de España y actúan como un único punto de contacto, ofreciendo soluciones integrales como para la organización de actividad MICE en un territorio.