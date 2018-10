Cinco artistas muestran en el Museo Marítimo su visión de los océanos

Publicado 13/07/2018 13:06:39 CET

El Museo Marítimo del Cantábrico acoge desde hoy, y hasta el 12 de septiembre, la exposición de arte contemporáneo 'Deep Dreams', con obras de cinco artistas cántabros e internacionales que muestran su reflexión de cómo tratamos los océanos e inciden en lo que ocurre bajo la superficie del mar.

Así, la muestra recoge las cinco perspectivas de Alexander Duncan, Anna Lena Anton, Simón Uribe, Raúl Hevia y Alfonso Borragán; que indagan en lo que puede ocurrir más allá de la superficie marina, es decir, más allá de la apariencia visual.

La exposición, que se inaugurará este viernes, a las 19.30 horas, ha sido presentada en rueda de prensa por la directora general de Cultura, Eva Ranea; el coordinador de la muestra, José de la Fuente; y tres de los artistas integrantes.

De la Fuente ha explicado que las obras no están realizadas a modo de denuncia de la forma en la que tratamos los mares, sino como una visión de aquello en lo qué se pueden convertir. Así, el proyecto invita a reflexionar desde la imaginación, la narración y el humor acerca de cómo se puede usar el medio marino sin destruirlo.

Por ejemplo, la propuesta de Alfonso Borragán introduce la idea de procesión bajo el agua y muestra la posibilidad de caminar bajo el océano. Por otro lado, el colombiano Simón Uribe imagina un momento en el que los residuos se organizan y aparecen nuevos protozoos submarinos.

Por su parte, Raúl Hevia ha trabajado la idea de las cosas que no se ven y las cosas obsesivas, como el horizonte, que según ha dicho, "es algo que vemos pero que no existe. Es una ilusión", ha explicado. Otra de sus piezas trata, en esa misma línea, el encuentro entre el río y el mar o entre el agua dulce y el agua salada, que "tampoco existe" porque "no sabemos dónde empieza y dónde acaba.

Por otra parte, el artista galés Alexander Duncan ha recogido para su obra materiales de las playas durante 12 años y, al recomponerlos, recuerda los lugares de dónde los cogió, ha dicho.

Por último, la alemana Anna Lena Anton ha explicado que el concepto de su pieza, compuesta por gambas que se utilizan como cebo, surgió cuando acompañaba a su padre a pescar. Al ver los colores y formas de los cebos se empezó a plantear la idea de las cosas que son bonitas "por fuera", pero por dentro no, como los cebos, ya que "no son de verdad", pero también como los océanos.

A pesar de que se trata de una muestra de arte contemporáneo, que no es el tipo de exposición "prioritaria" que suele acoger el Museo Marítimo, "cabe" en él por la temática relacionada con el mar, según ha manifestado la directora general de Cultura.

Además, Ranea ha ensalzado que este tipo de reflexión que propicia el arte es "necesaria", por lo que desde la Consejería de Cultura intentan que haya "por lo menos una vez al año" una exposición de estas características, que muestra "lo que en el mundo se siente con respecto a los patrimonios que albergamos", ha dicho.