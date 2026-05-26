El circuito 'Cultura y Territorio' llega esta semana a Ramales, Castro y Limpias con teatro y cuentacuentos

Archivo - Alberto Sebastián. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Cultura y Territorio', impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, llegará esta semana a Ramales de la Victoria, Castro Urdiales y Limpias, con teatro y cuentacuentos.

El programa comenzará el miércoles 27, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Municipal de Ramales de la Victoria, donde actuará Alberto Sebastián con 'Cuentos de la braña' .

Acompañado del guitarrista Iván Velasco, se narrarán cuentos de Manuel Llano, escritor de Sopeña y amante de las historias tradicionales que escuchó de niño en el Valle de Cabuérniga, llenas de magia y poblados de seres maravillosos.

Mientras que el sábado, a las 18.00 horas, en el Centro Musical Ángel García Basoco de Castro Urdiales, la compañía Lagalga pondrá en escena 'Luna de sal', un espectáculo familiar de pequeño formato que rescata la riqueza de la mitología cántabra para transformarla en una fábula universal de amistad y justicia.

A través de una narradora y unos títeres de mesa se viajará a las cumbres del Monte Vindio para descubrir por qué el mar es salado y cómo nació la luna.

Esa misma jornada, en la Casa de Cultura de Limpias, a las 19.00 horas, el grupo Makondo Teatro, presentará la obra 'La pájara espino', una comedia basada en la obra del dramaturgo venezolano José Gabriel Núñez 'La Cerroprendio' de 1999.

Se contará la historia de Miranda, una mujer que se encuentra esperando algo o a alguien y, mientras espera, se sumerge en el relato de su vida.