Comienzan los programas sobre la literatura y las artes escénicas de ‘Mujeres y Cultura’

Publicado 19/03/2019 10:32:38 CET

Inaugurada la exposición 'We've always been here. Siempre hemos estado aquí' de ilustradores en Santillana del Mar

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Mujeres y Cultura', organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para dar visibilidad al trabajo de las creadoras de la región, continúa esta semana su desarrollo con el inicio de los programas dedicados a la literatura, la edición y a las artes escénicas.

Por otro lado, se ha inaugurado en las Casas del Águila y la Parra de Santillana del Mar la exposición 'We've always been here. Siempre hemos estado aquí', de varias ilustradoras, junto con trabajos de estudiantes de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel.

Coordinado por la escritora y poeta Ana García Negrete, 'Mujeres escritoras y editoras' trata de acercar y dar a conocer al público de Cantabria a las mujeres que viven la escritura como el hecho consustancial e inevitable que determina su vida y que han conseguido la difusión y atención necesarias para convertirse en referentes cuando se incorporan al pensamiento colectivo y a la edición imprescindible.

Los encuentros comenzarán el jueves 21, a las 19.00 horas, en la Librería Gil de Santander con la charla de la editora Esther Prieto, que hablará sobre la presencia de la mujer en la edición en nuestro país.

Licenciada en Filología Hispánica, Prieto es escritora en asturiano y editora. Ligada al mundo de la edición desde 1993, en el año 2000 entró a formar parte de Ediciones Trabe (fundada en 1992 con el objetivo de dignificar y divulgar la lengua y la literatura asturianas), casa en la que permanece y en la que ahora mismo es directora editorial.

En 1992 se dio a conocer con 'Edá de la memoria', poemario muy bien recibido por público y crítica. Su siguiente obra fue 'La mala suerte' (2000), volumen poético con el que ganó el Premio de Poesía 'Teodoro Cuesta', uno de los más prestigiosos del panorama literario asturiano.

Obtuvo ex aequo el Premio 'Xosefa Xovellanos' de Novela 2001 con 'Güelu Ismail' (2002), traducida al gallego como 'Avó Ismail'. Su labor de correctora en lengua asturiana dio lugar a la 'Gramática d'asturianu, guía de consulta rápida' (2005). En 'Chicolate espeso' (2015) reunió una parte de las columnas de opinión que fue publicando en el semanario Les Noticies.

Mujeres en las artes escénicas

Por otro lado, el viernes 22, en la biblioteca municipal de Los Corrales de Buelna, comenzará el ciclo 'Mujeres en las artes escénicas', que está coordinado por la directora y actriz Anabel Díez.

Este apartado busca mostrar otros oficios relacionados con la escena, más cerca de la producción y el proceso creativo y económico, donde no es habitual la presencia de mujeres y en el que se puede encontrar referentes para aquellas que se inician en este ámbito artístico.

La primera convocatoria es una mesa redonda, a las 19.00 horas, donde intervendrán la propia Anabel Díez, Begoña García, productora teatral, y Gina Aguiar, productora teatral y gestora cultural. El sábado 23, en el Centro Cultural El Espolón de Comillas, a la misma hora, la actriz Ana Blanco sustituirá a Gina Aguiar.

Licenciada en la RESAD, Anabel Díez completó su formación como directora en el teatro L'Épée de Bois de París. Fue cofundadora y durante 10 años gestora y ayudante de dirección del teatro 'Espada de Madera' de Madrid. En el año 2010 funda su propia compañía 'Anabel Díez Producciones' y se establece en Cantabria. Lleva más de 30 espectáculos dirigidos en el mundo profesional.

Begoña García es licenciada en Ciencias de la Información y formada en la Escuela de Tecnología del Espectáculo de Madrid en la rama de Producción Teatral, ámbito en el que trabaja desde hace más de 20 años. En 2008 crea en Santander 'Hilo producciones', desde donde gestiona diferentes proyectos culturales y produce sus propios espectáculos. Su primera producción teatral fue 'Desdémona', de Alberto Conejero, dirigida por Sandro Cordero, al que le han seguido 24 espectáculos más.

Gina Aguiar se dedica al mundo de la producción teatral y gestión cultural desde 1989. En 2011 crea 'Minestrone', empresa que nace para aportar al mercado nuevas fórmulas de gestión cultural que atraigan y formen a nuevos públicos, utilizando cauces y herramientas que el momento actual inevitablemente exige.

Dentro de sus proyectos destacan los encuentros 'Mujeres que transforman el mundo' para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, entre otras producciones cinematográficas y teatrales.

Ana Blanco es titulada por el Instituto del Teatro y las Artes Escénicas de Asturias. Debuta profesionalmente con Etelvino Vázquez, trabaja en teatro 'Margen' y en el año 1999 se va a Madrid, donde empieza a trabajar en series de televisión como 'Compañeros', 'Policías' o 'Ciudad Sur.

Sindicalista por herencia (es biznieta de Félix Blanco, líder sindical y último alcalde socialista de la República en Olloniego), se afilia la Unión de Actores y Actrices, a la que perteneció durante siete años hasta su dimisión en la junta directiva. Desde hace un año recorre el país presentando el cortometraje 'Mamá', sobre el maltrato de género y la violencia machista. Actualmente trabaja en las obras 'Ella no es Liz Taylor', 'La vedette' y 'Tres sombreros de copa'.