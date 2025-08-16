Cultura y la asociación Peregrinos por Cantabria estudiarán acciones de promoción y conservación del Camino Jacobeo

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura estudiará con la asociación Peregrinos por Cantabria la realización de distintas acciones de promoción y conservación del Camino Jacobeo por su vertiente norte, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Así lo han tratado el consejero del área, Luis Martínez Abad, y Valentino Teja, presidente de la entidad -conocida anteriormente como la Asociación de Amigos de los Caminos del Norte de España por Cantabria-, en un encuentro que han mantenido recientemente y del que ha informado el Gobierno.

Teja ha presentado al consejero esta institución que en la actualidad tiene más de 300 socios y cuyos objetivos principales son divulgar los caminos de Santiago del Norte a su paso por Cantabria, con todos los enlaces o variantes en la región, y los caminos que llevan a Santo Toribio de Liébana.

Asimismo, organiza excursiones y peregrinaciones, especialmente el recorrido de etapas en Cantabria; realiza encuentros de peregrinos, y defiende y promueve los fines de la asociación ante instituciones y entidades públicas y privadas, además de la mejora y conservación del patrimonio de la región. También divulga la red de albergues de peregrinos de Cantabria.

Teja ha destacado que este año la entidad se encarga de coordinar el resto de organizaciones de las Comunidades Autónomas integradas en el Camino Norte como son Galicia, Asturias, País Vasco y La Rioja.

Por otra parte, ha solicitado al consejero la colaboración de su departamento para la puesta en marcha de dos proyectos. El primero sería la colocación de una señalética especial del Camino de Santiago en Santander, al lado de la catedral, a fin de dar a conocer esa etapa de itinerario.

Y el segundo, sería organizar una reunión de los representantes de las Comunidades Autónomas que conforman el Camino Norte, a la que también se invitaría a participar a instituciones implicadas en estos temas como el Obispado y la Universidad, además de asociaciones y el resto de la sociedad civil.

Con ello, se busca "reflexionar y buscar nuevas formas de promocionar el camino", ha explicado el representante de Peregrinos por Cantabria.