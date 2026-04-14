Cultura convoca ayudas a profesionales para producir obras y realizar giras de teatro, circo y magia

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SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura publica este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a profesionales para la producción de obras y la realización de giras en materia de artes escénicas en sus diferentes modalidades (teatro, circo y magia) durante el año 2026.

La cuantía total de estas subvenciones -en régimen de concurrencia competitiva- alcanza los 220.000 euros, repartidos de la siguiente manera: 60.000 euros para producción y giras de espectáculos de circo y magia, y 160.000 euros para producción y giras en materia de teatro.

Cada interesado podrá solicitar ayuda para un máximo de dos proyectos por modalidad, y deberá presentar una solicitud individualizada por cada uno de ellos.

Podrán ser beneficiarios de subvención en ambas modalidades las personas físicas (empresarios individuales) y las personas jurídicas privadas con forma societaria que tengan su domicilio fiscal en Cantabria; que estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en el sector de actividad relacionado con las que son objeto de subvención; que desarrollen la actividad subvencionable en Cantabria, sin perjuicio de la realización de parte de la gira fuera del territorio; y que cumplan el resto de requisitos establecidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria.

Los criterios de valoración de los proyectos serán el interés cultural del mismo, donde se tendrá en cuenta la calidad, la contribución a la difusión de las artes escénicas en la comunidad autónoma y otros aspectos similares.

En cuanto al interés social del proyecto, se analizarán los valores sociales que aporta, las características de los colectivos a los que va dirigido, su posible impacto desde la perspectiva de género o la implantación en el medio rural.

Otro de los puntos que se estudiarán será el equipo artístico y técnico con el que cuenta el proyecto, valorando el currículum de las personas que realizan la labor artística y del equipo técnico puesto a disposición del proyecto, así como la inclusión en el equipo de artistas jóvenes.

Se apreciará, asimismo, el número de actuaciones realizadas durante los dos últimos años, la importancia y reconocimiento de los escenarios y lugares donde se realizaron y el ámbito territorial al que se extendieron (comarcal, regional, nacional o internacional), entre otros aspectos.

Otros de los criterios de selección serán la originalidad y creatividad del proyecto, La coherencia del presupuesto presentado y viabilidad económica de la propuesta, la adaptación a precios de mercado de los presupuestos presentados y la justificación de las ayudas recibidas con anterioridad con especial atención a la calidad del gasto justificado.