Cultura rehabilita la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y el Castillo del Rey de San Vicente

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte invertirá cerca de medio millón de euros de los fondos Next Generation en la ejecución de dos proyectos de rehabilitación en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles y en el Castillo del Rey, ambos en San Vicente de la Barquera.

Ambas actuaciones buscan conservar "dos de los ejemplos mas singulares del patrimonio cultural de esta villa", que además de ser dos edificios fundamentales de su casco histórico requerían una intervención "urgente", ha explicado el consejero del ramo, Luis Martínez Abad.

En el caso de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, se está consolidando la estructura de los muros de la zona norte, con una inversión de 362.556 euros y un proyecto redactado por Luis Alberto Alonso y Joaquín Barrientos

Se ha procedido a la rehabilitación de las fachadas que incluyen las capillas de las Ánimas, del Cristo, de los Dolores y de la familia Corro -en la que destaca el sepulcro del inquisidor Antonio del Corro-, así como los parámentos interiores, pavimentos (a excepción del cerámico), la reja y los solados frente al acceso a la misma.

En el caso del Castillo del Rey, las obras costarán 156.918 euros y buscan acabar con los problemas de humedades y filtraciones que le afectan desde hace tiempo, cuya solución era "muy compleja", según el consejero.

Por ello, se ha solicitado un informe al Grupo Tecnológico de la Edificación de la Universidad de Cantabria, que han propuesto distintas actuaciones para paliar estas patologías y éstas se están aplicando en las obras.