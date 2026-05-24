El Gobierno adecua el pavimento del pabellón de Guriezo para la práctica del hockey sobre patines

El Gobierno destina casi 110.000 euros a diferentes mejoras en el pabellón municipal de Guriezo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Deporte, ha destinado cerca de 110.000 euros a diferentes mejoras en el pabellón municipal 'San Blas' de Guriezo, entre las cuales destaca la adecuación del pavimento actual, que cuenta con una superficie de 1.101 metros cuadrados, con el objetivo de adaptarlo a la práctica del hockey sobre patines. El coste de esta obra ha ascendido a un total de 48.387 euros.

Asimismo, se ha sustituido la tarima de madera de la sala multiusos, por un importe de 48.200 euros, además de que se han adquirido nuevas máquinas por valor de 12.104 euros.

Para el consejero del área, Luis Martínez Abad, se trata de mejoras "muy necesarias", en especial de la del pavimento ya que después de la pandemia el hockey sobre patines empezó a cobrar mucha relevancia en esta zona. Por ello, ha valorado que con este nuevo suelo se va a poder practicar este deporte en condiciones "de seguridad" y dando, además, servicio a otros municipios de la zona.

El consejero ha visitado la instalación junto a la directora general de Deportes, Susana Ruiz; el alcalde, Ángel Llano, y otros miembros de la corporación.

El regidor se ha mostrado "muy satisfecho" por cumplir este objetivo de dotar al municipio de un pabellón para la práctica de numerosos deportes y ha agradecido la colaboración del consejero en este proyecto.

Y es que ha explicado que en la actualidad entre 50 y 70 niños están desarrollando hockey sobre patines en Guriezo, y que tanto la Federación como otros municipios colindantes, incluso otras comunidades, están acudiendo a esta pista para poder desarrollar actividades, entrenamientos y partidos.

Con la ejecución de estas obras se contribuirá a dar una mayor versatilidad y aprovechamiento del polideportivo, creando así un espacio que pueda acoger también a otros clubes, federaciones y disciplinas que no se practican habitualmente en Guriezo, ha señalado el Gobierno de nota de prensa.