Le Ballet de l'Opéra National du Capitole recreará el viernes 17 en el Palacio 'Sémiramis' y 'Don Juan' de Gluck

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SANTANDER 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Le Ballet de l'Opéra National du Capitole de Toulouse traerá el viernes 17 de abril al Palacio de Festivales de Cantabria el mundo sensible de la música del compositor checo Christoph Willibald Gluck (1714-1787) a través de la representación de dos de sus obras: 'Sémiramis' y 'Don Juan'.

La cita será a las 19.30 horas en la Sala Argenta. El espectáculo constará de dos partes: una de 25 minutos y otra de 45, con un descanso entre ambas.

En esta producción, Jordi Savall --prestigioso violagambista y uno de los directores que ha revolucionado la interpretación de la música--, Le Concert des Nations, Ángel Rodríguez, Edward Clug y el Ballet du Capitole de Toulouse suman sus energías para recuperar los colores de las partituras de Gluck.

Así, recuerdan que, un cuarto de siglo antes de Mozart, otra destacada personalidad pasaba por los escenarios de Europa.

De este modo, el Ballet de l'Opéra National du Capitole llega a Cantabria para recrear, desde el gesto, el mundo sensible y lleno de matices de la música de Gluck, una inmersión "única" en el repertorio de este compositor clásico.

Jordi Savall ha deseado durante mucho tiempo hacer una incursión en el mundo de la danza a partir de la música que Gluck escribió para su 'Don Juan'.

Fue escrita un año antes de 'Orfeo et Eurídice'. El compositor renovaba el ballet adaptando en 1761 una obra de Molière para el público vienés. Al año siguiente seguiría 'Sémiramis'.

Estas dos obras son innovadoras porque ofrecen, por primera vez, una narración coherente donde todos los recursos de la orquesta se ponen al servicio de la expresividad, ha indicado el Palacio.