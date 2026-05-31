Archivo - La OSCAN ofrece este jueves un homenaje a Benjamin Britten con 'Arquitecturas de alma' - PFC - Archivo

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) ofrecerá este jueves, 4 de junio, en el Palacio de Festivales de Cantabria (PFC) el concierto 'Arquitecturas de alma', en conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento de Benjamin Britten, y que contará con un programa para orquesta de cuerdas que explora la dimensión espiritual y simbólica de la música, en sintonía con el universo estético de Antoni Gaudí.

A partir de las 19.30 horas, la Sala Pereda albergará este espectáculo de 70 minutos que, al igual que en la obra del arquitecto catalán, apuesta por una forma musical que nace del equilibrio entre emoción, luz y estructura interna, transformando el sonido en un espacio de contemplación, ha informado el PFC.

Con motivo del 50º aniversario del fallecimiento de Benjamin Britten, se interpretan el 'Cantus in memoriam Benjamin Britten' de Arvo Pärt, una pieza que transmuta el duelo en contemplación sonora a través de un lenguaje austero y esencial, y la 'Simple Symphony', de Britten, una obra juvenil, transparente y vital, que representa el estilo del compositor británico, al combinar claridad formal, humor y lirismo.

Completan el programa 'The Lark Ascending' de Vaughan Williams y 'Vistas al mar' de Eduard Toldrà, dos composiciones que dialogan con el paisaje, la memoria y lo simbólico. Mientras la obra de Williams eleva sobre prados y cielos ingleses a través de la pureza melódica del violín, 'Vistas al mar' captura la serenidad y el movimiento del litoral mediterráneo con un lenguaje impresionista y evocador.

Juntas forman un mosaico sonoro que evoca espacios interiores donde la música se despliega como arquitectura del alma, ofreciendo al oyente un recorrido íntimo entre la naturaleza, la emoción y el espíritu.

En esta ocasión, a la OSCAN se sumará el violinista Miguel Borrego, en calidad de concertino-director.

CHARLA

Por otro lado, como previa, la Sala Perda acogerá, a las 18.30 horas, una charla musical con el historiador Jesús Ferrer Cayón, bajo el título 'Claves para una escucha activa'. El acceso a esta actividad es exclusivo para el público que disponga de entrada para el concierto.

Como antesala al concierto, esta sesión de 30 minutos de duración tiene como objetivo proporcionar al público claves para la escucha y el contexto histórico y estético que enriquecerán la audición posterior.

A través de este encuentro, se busca transformar el concierto en una experiencia más profunda, participativa y cercana, de modo que el espectador conecte de forma directa con los procesos creativos y emocionales de los compositores.

Durante la sesión, Ferrer Cayón desgranará las claves fundamentales del 'Cantus in memoriam Benjamin Britten' de Arvo Pärt, la 'Simple Symphony' de Britten, 'The Lark Ascending' de Vaughan Williams y 'Vistas al mar' de Eduard Toldrà.

De manera amena y distendida, la charla permitirá a los asistentes comprender cómo estas obras dialogan con el paisaje, la memoria y el universo estético de Gaudí, lo cual favorece una escucha activa y consciente de este evocador mosaico sonoro.