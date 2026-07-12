Ramales acoge hoy el Desafío Dama Roja 2026, que será sede del Campeonato de Europa de BTT Maratón

Archivo - Ramales acoge el Desafío Dama Roja.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ramales de la Victoria acoge este domingo, 12 de julio, la celebración Desafío Dama Roja 2026, una de las pruebas más relevantes del calendario de la especialidad de montain bike nacional e internacional, y que en esta edición albergará, por primera vez en el país, el Campeonato de Europa de BTT Maratón (XCM).

El recorrido, de aproximadamente 70 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado superior a los 3.000 metros, se estructura en cuatro exigentes bucles que pondrán a prueba la resistencia y la técnica de los participantes, quienes deberán enfrentarse a tramos emblemáticos como la bajada de la Dama Roja, un descenso rápido considerado uno de los momentos clave de la competición.

Se espera la participación de más de 600 corredores de toda Europa, además de la presencia confirmada de varias selecciones nacionales y campeones internacionales de esta modalidad.

Se estima asimismo que serán cerca de 10.000 personas las que acudan a presenciar esta prueba entre visitantes, corredores, familiares y público.

Desafío Dama Roja es un evento deportivo organizado por el Club MTB Ramales, que se fundó hace más de 25 años y cuenta con Campeonatos Regionales de BTT, Organización de cicloturistas, Campeonatos de España en varias modalidades y competiciones a nivel escolar.