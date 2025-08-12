Uneatlántico propone a Cultura incorporar sus series de arte en el circuito expositivo que recorre la región

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) ha propuesto que sus series de arte, con obras de autores de "reconocido prestigio", puedan incluirse en el circuito expositivo que promueve la Consejería de Cultura y que recorre distintos municipios de la región, como ya se hizo en años anteriores, en los que se expuso en Santillana del Mar, en Laredo, Potes y Reinosa.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el rector de Uneatlántico, Rubén Calderón, han mantenido un encuentro en el que han estudiado diferentes líneas de colaboración en materia de cultura, turismo y deporte.

Al margen de esta iniciativa para dar difusión a las piezas de la universidad, el consejero ha valorado la capacidad de difusión de la oferta turística de la región que tiene Uneatlántico, que cuenta con un 31% de alumnos internacionales.

Para el rector, esto "supone un canal muy potente para dar a conocer Cantabria y sus distintos atractivos por todo el mundo", ya que la Fundación tiene más de 40 sedes repartidas en distintos países, por lo que se ha puesto a disposición del Gobierno para "ayudar a mostrar esta región, aprovechando nuestro potencial".

Por último, Calderón ha mostrado la disposición de continuar colaborando con su departamento de Ciencias de Actividad Física y Deporte, además de los estudios especializados en deporte en Educación Primaria y el máster de dicha especialidad.

Esto "permite proponer técnicos en esta área con la capacidad contrastada para realizar distintos estudios técnicos en esta materia, como ya realizamos por encargo en años anteriores", ha explicado.