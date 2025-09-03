El curso arrancará con 3.000 alumnos menos, los mismos docentes y centros "libres del uso del móvil"

Como novedad también habrá un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y trato discriminatorio a docentes y personal

El nuevo curso escolar arrancará la próxima semana en Cantabria con unos 87.700 alumnos, que son cerca de 3.000 menos que hace un año, y casi 8.500 docentes, prácticamente el mismo número, y a los que hay que sumar 2.300 más de los centros sostenidos con fondos públicos y que elevan el total a 11.000.

Este 2025-26 habrá 40 clases menos y la región contará con 365 centros educativos, dos de los cuales se inaugurarán próximamente: uno de innovación tecnológica en Anero (Ribamontán al Monte) y otro de educación especial en Colindres, el tercero en la región; y que serán todos ellos "espacios libres" del uso de teléfonos móviles.

Se trata de una de las novedades de este año académico, fruto de una orden regulatoria del uso de dispositivos digitales publicada en el Boletín Oficial De Cantabria (BOC) este miércoles, cuando el consejero del ramo, Sergio Silva, ha informado en rueda de prensa del nuevo curso, en la que ha indicado que esa regulación ha sido progresiva desde el curso 2023-24 y un ámbito en el que sí ha habido "incidentes" -"siempre los hay"- pero no "problemas graves".

La nueva orden supone, en palabras de Silva, "una última vuelta de tuerca" a la utilización del teléfono móvil en las clases, que comenzó hace dos años con una "recomendación" de no llevar estos dispositivos a las clases y continuó el pasado curso con instrucciones específicas para los centros educativos orientadas a que no se usaran estos terminales con carácter general.

Ahora, la nueva orden incide en el "carácter excepcional" del empleo de los dispositivos digitales y destaca el protagonismo del Consejo Escolar de cada centro en la regulación del uso -como motivos de salud o relacionados con el propio proyecto educativo-. Y pone de manifiesto además el compromiso de la Consejería en la formación del "uso saludable" de estos medios.

Según Silva, las familias valoran de forma "positiva" que los centros se conviertan en espacios "libres" del uso del móvil, ya que la iniciativa pone "fin a discusiones" entre padres e hijos, en contra y a favor de llevar el teléfono al colegio. "Queremos contribuir a ser parte de la solución", ha esgrimido el responsable de Educación.

Entre las novedades también destaca un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso laboral, discriminatorio, por razón de sexo, orientación e identidad sexual y acoso en el trabajo, ejercido hacia personal docente y no docente en los centros, para trabajar en el ámbito de la prevención.

Y también será pionero, incluso a nivel nacional, un protocolo de actuación para la gestión de conflictos laborales en centros educativos a través de la mediación, al tiempo que se va a consolidar el acuerdo de sustitución de la jornada lectiva para docentes mayores de 55 años. En el segundo año de aplicación la medida alcanza a 105 beneficiarios.

El consejero ha explicado que la disminución de alumnos se da principalmente en las etapas de Infantil y Primaria y obedece a una bajada de la natalidad, aunque también se ha constatado por primera vez en Secundaria.

Pese a ello, ha valorado que se mantiene el número de 8.445 docentes --de los que 3.886 son maestros-- lo que "refleja bien a las claras el compromiso del Gobierno" con estos profesionales, que han convocado una huelga de 13 días al inicio del curso ante la falta de firma para el acuerdo de la subida salarial que reclaman y que llevan negociando desde otoño.

En el cuerpo docente se incluyen las 376 plazas de reposición ofertas y adjudicadas (40 de Audición y Lenguaje; 47 de Pedagogía Terapéutica; 25 de Educación Física; 37 de Inglés, 8 de Música, 63 de Educación Infantil y 156 de Educación Primaria).

También figuran en el cuerpo de inspectores las siete asignadas de las ocho convocadas en el concurso oposición. Y constan además las 2.567 vacantes adjudicadas de las 2.642 ofertadas y que suponen el 97% del total, de modo que quedan 75 pendientes y que se cubrirán en "próximos días", ha indicado el consejero de Educación.

Este nuevo curso la ratio de alumnos por aula se ha bajado a 20 en tercero de Primaria -medida que tiene un coste de 1,5 millones de euros- y con la que se reafirma que Cantabria tienen "una de las mejores, si no la mejor", del país.

En el 2025-26 habrá 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres de unas 35 jornadas cada uno. El curso empezará el 8 de septiembre en los colegios y el 11 en institutos, y acabará el 18 de junio en Educación Infantil, Primaria y Especial, y el 22 de ese mes en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Entre las fechas de inicio y fin habrá 520 rutas de transporte escolar para casi 16.000 alumnos usuarios, con nuevas en etapas postobligatorias en trece municipios: Cabezón de la Sal, Marina y Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Arnuero, Reocín, Villaescusa, Noja, Santa María de Cayón, San Vicente de la Barquera, Suances, Puente Viesgo y Guriezo, con un coste aproximado de 600.000 euros, que eleva el total a 20,5 millones. Esto supone una media de unos 117.800 euros diarios.

Y a ese desembolso hay que sumar los 4,2 millones de los 132 comedores escolares, en los que se atiende a más de 11.000 alumnos, de los que unos 6.200 tienen beca parcial o total. El montante de ambos servicios, transporte y comedores, suma más de 25 millones de euros.

El nuevo año académico que comienza ahora también destaca por el refuerzo de la educación inclusiva y de la estructura general de orientación creada el pasado curso, con equipos específicos de orientación para alumnado con trastorno del espectro autista, el de orientación de altas capacidades y el encargado de orientar ante las enseñanzas de FP, adultos y régimen especial. Así, esta estructura se mejora en términos de especialización y cuantitativos, ya que se pasa de una decena de efectivos a un total de 14.

Y también se refuerzan los programas de mejora de las competencias matemática y lectora, y se consolida el programa Código Escuela 4.0, con una participación del 92% de los centros educativos de enseñanzas obligatorias.

FORMACIÓN PROFESIONAL

En el ámbito de la Formación Profesional y la Educación Permanente, se amplía la oferta formativa, con 19.500 plazas presenciales, unas 600 más que el curso pasado. Habrá 150 cursos formativos, 21 de grado básico, 44 de grado medio, 69 de grado superior y 16 cursos de especialización. Y el número de familias profesionales será de 24, uno más, al ofertarse ahora la de 'Industrias Extractivas'.

Este año académico se desarrollarán 150 currículos o planes de estudios, ámbito en el que destaca la creación de 54 grupos de trabajo con más de 200 profesores para llevarlo a cabo.

En el apartado de las enseñanzas artísticas de régimen especial, destaca la regulación de la de música y el refuerzo de la oferta académica en los conservatorios de Santander y Torrelavega y las secciones de Colindres, Laredo y Castro Urdiales.

Y también, la consolidación de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN), la incorporación de las enseñanzas de artes plásticas y diseño al Plan Dualiza Cantabria o el refuerzo de las enseñanzas de personas adultas, en el centro de Potes y con cursos específicos de acceso a la FP de Grado Superior.