El curso escolar arrancará en Cantabria con menos alumnos, más profesores y sin móviles en las aulas

Educación trabaja en una "revisión al alza" del precio tope del menú escolar



SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2024-2025 arrancará en Cantabria el próximo 9 de septiembre en Infantil y Primaria y Educación Especial y el día 10 en Secundaria, Bachillerato y FP, con menos alumnos, más profesores y sin móviles en las aulas.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el consejero de Educación, Sergio Silva, acompañado por los directores generales del departamento, que ha presentado las principales novedades del próximo curso, que cuenta con un total de 86.761 alumnos matriculados hasta la fecha en los 367 centros educativos de la región.

Entre estas novedades, ha recordado Silva, se encuentra la prohibición del uso de dispositivos digitales en los centros de Educación Infantil y Primaria, así como la recomendación de no uso en el resto de etapas --salvo que el proyecto educativo lo establezca con carácter pedagógico--.

Estas previsiones, ha indicado, se requieren a todos los centros sostenidos con fondos públicos durante toda la jornada escolar, incluyendo los tiempos de actividades complementarias y extraescolares y a todos los espacios del centro.

Según ha explicado, las instrucciones establecen que no se lleven móviles ni relojes inteligentes a los centros en Educación e Infantil, salvo justificación de las familias; y que no se tengan encendidos y no se utilicen durante la estancia y en los espacios escolares en el resto de etapas.

Contravenir estas disposiciones generales supone una "infracción", lo que permite a los centros tener un apoyo legal cuando se vulneran esas normas de convivencia, ha trasladado Silva.

El consejero ha argumentado que la extensión de los medios digitales entre el alumnado en todas las etapas educativas constituye una "preocupación" tanto para las familias como los responsables del sistema educativo por su "influencia" en el rendimiento escolar y en la salud de los niños y jóvenes.

En este sentido, ha destacado la "importancia" e "influencia" que tienen los dispositivos digitales, especialmente los móviles y redes sociales, en los casos de acoso escolar.

Por esta razón, ha recordado, el curso pasado se recomendó con carácter general el no uso de estos dispositivos digitales y, tras hacer una monitorización de esta implantación, esta año se va "más allá", dado que han constatado que "la prohibición con carácter general, con algunas excepciones, es lo que mejor funciona", desde el punto de vista como una "prohibición educativa", no como una "prohibición absoluta".

Entre las novedades de este curso también se aplicará el acuerdo para los docentes mayores de 55 años --75 acogidos este curso--, la implantación de ocho nuevas aulas de 1 año y dos nuevas de 2 años; y el de un maestro y un técnico de Infantil en las aulas de 1 años; y el ratio de 20 alumnos por aula en 2º de Primaria.

Además, el próximo curso contará con el refuerzo de las estructuras de orientación y las enseñanzas de idiomas y musicales, así como la ampliación de la oferta formativa de FP y la puesta en marcha del CEIP Puerto de Laredo.

MODELO TRANSITORIO FP

Otras de las novedades para este curso son las 14 instrucciones del modelo transitorio de FP, que ya se han enviado a los centros, "permitiendo que todos los alumnos de FP en Cantabria titulen conforme al nuevo marco legal y al, mismo tiempo, garantizar una cobertura con seguridad jurídica y calidad", ha apuntado Silva.

Según ha explicado, este modelo transitorio se aplicará los dos próximos cursos, dado que a partir de entonces entrará en vigor el modelo definitivo.

Una actualización de planes de estudios que va "un poco más allá", ha indicado, "permitiendo que sean los docentes de Cantabria los que establezcan y elaboren el desarrollo curricular de las distintas titulaciones de FP".

Así, este modelo introduce "novedades importantes respecto a lo que estábamos acostumbrados" como, por ejemplo, que las prácticas en empresa que se desarrollaban en el segundo curso, entre marzo y junio, son sustituidas por la formación en empresa.

"Es un modelo nuevo que responde a esta situación singular de la FP en España y que viene a despejar cualquier duda si es que pudiese seguir habiendo alguna", ha dicho el consejero, que ha aseverado que "los alumnos no lo van a notar absolutamente nada porque van a tener una impartición de las asignaturas totalmente normalizada".

806 ALUMNOS MENOS Y 128 DOCENTES MÁS

Silva ha informado que hasta la fecha hay un total de 40.448 alumnos matriculados en Infantil, Primaria y Educación Especial para el próximo curso, lo que supone 806 alumnos menos que el anterior; mientras que en Secundaria y Formación Profesional (FP) hay 39.313 --aún sin cerrar en FP--.

El consejero ha apuntado que la pérdida de alumnos es una tendencia a nivel nacional justificada por la "baja" natalidad. Asimismo, ha destacado que siguen aumentando el número de alumnos en FP, que vive un "momento dulce".

Pese a este descenso, ha subrayado el titular de Educación, el total de docentes este curso asciende a 8.451, 128 más que el pasado, de los que 3.922 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 4.529 al resto de cuerpos, que se suman a los más de 2.300 docentes de la red de centros sostenidos con fondos públicos.

Silva ha señalado que en las oposiciones de julio de 2024 se han adjudicado 109 plazas del proceso de estabilización del Cuerpo de Maestros y 359 de la reposición de Secundario y el resto de cuerpos. En cuanto a las 2.947 vacantes ofertadas, se han adjudicado 2.904 y el resto se volverán a adjudicar el 4 de septiembre.

Además, ha destacado que el transporte escolar realizará este curso 524 rutas, 12 de ellas nuevas, que trasladarán a unos 15.900 alumnos de toda Cantabria, con un coste de 21,7 millones de euros.

Asimismo, la región contará con 132 comedores escolares, que atienden a más de 10.800 comensales --6.000 de ellos con beca--, con un coste de 3,8 millones de euros.

A preguntas de la prensa sobre el precio del menú escolar, cuyo tope se sitúa en la actualidad en 5,5 euros, el consejero ha avanzado que se está trabajando en una "revisión al alza", tras cuatro o cinco cursos académicos sin actualizarse, y este mes tomarán una decisión.

El calendario escolar 2024-2025 de Cantabria comprende un total de 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres de unos 34 días cada uno.

En Infantil, Primaria y Educación Espacial las clases comenzarán el 9 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2025; y en Secundario, Bachillerato y FP se prolongarán del 10 de septiembre al 24 de junio.