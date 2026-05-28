Más de la mitad de estudiantes de Bachillerato españoles no tienen claro qué grado estudiar, según un estudio

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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Un 51% de los jóvenes de Bachillerato españoles no sabe con seguridad qué grado quiere estudiar, según un estudio realizado por la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour.

El informe, realizado a partir de una encuesta a 1.500 jóvenes de Bachillerato en el curso 2025-2026, señala que la mayoría duda entre varias opciones (38%), y un 13% se encuentra más perdido y no tiene una pista clara de lo que quiera estudiar.

Por su parte, un 49% lo tiene claro, porcentaje ligeramente superior al del año pasado, que se situaba en un 47%. Los que más seguros están son los jóvenes de León, ya que un 74% afirma que sabe con seguridad qué quiere estudiar. Les siguen los estudiantes de Alicante (60%), Sevilla (58%), Castellón (56%), Córdoba (56%) y Oviedo (54%).

El 53% elegirá un grado del área científica: mientras el 27% optará por alguna Ingeniería, Tecnología o Construcción, un 26% se decantará por el área de Ciencias de la Salud.

Además, el 22% estudiará algo relacionado con Ciencias Sociales y Jurídicas; un 9%, Educación; otro 9%, Arte y Humanidades; y un 7% cualquier disciplina del Diseño (gráfico, industrial o moda).

Los más interesados en la rama técnica son los estudiantes sevillanos (lo escoge un 30%), seguidos de los leoneses (29%) y los ovetenses, burgaleses y valencianos (28%).

La ciudad con mayor porcentaje de jóvenes que se inclinan hacia Ciencias de la Salud es Oviedo (29%), seguida de León (28%), Santander (28%) y Valladolid (27%).

En lo que respecta al interés por las Ciencias Sociales y Jurídicas, destacan los malagueños (26%), seguidos por los murcianos (25%), madrileños (25%), castellonenses (24%) y cordobeses (24%).

El estudio revela también que el 56% de los jóvenes elegirá su carrera por vocación, mientras que un 28% se fijará en las salidas profesionales. Los más vocacionales son los donostiarras (76%), seguidos de los tinerfeños (73%) y los coruñeses (72%).

En cuanto a sus preferencias laborales, el 38% aspira a trabajar en una empresa privada, el 32% quiere tener su propio negocio y el 26% opositará para ser funcionario. Los mallorquines y malagueños son los más emprendedores (40%), mientras que los castellonenses lideran el interés por las oposiciones (54%).