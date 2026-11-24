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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha proclamado la necesidad de "avanzar en el camino de la igualdad de mujeres y hombres, como bandera de los derechos humanos".

En este contexto, reitera su compromiso con la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres, "con el ánimo de construir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir libres de miedo, coacción y discriminación". "En este día renovamos una convicción que nos define como universidades: las violencias contra las mujeres son evitables, y la investigación, el conocimiento, la educación y el compromiso colectivo pueden erradicarlas", recoge la declaración de CRUE.

Los rectores defienden que las universidades españolas quieren ser "espacios seguros para las mujeres, donde el respeto sea la norma, donde nadie mire hacia otro lado y donde quien sufra cualquier forma de violencia encuentre escucha, protección, acompañamiento y respuestas eficaces".

"Un compromiso que queremos que acompañe a cada una de nuestras estudiantes allí donde la lleve su deseo de aprender, también más allá de nuestras fronteras. Queremos que la investigación sea una aliada decisiva. Necesitamos conocer mejor las causas de la violencia de género, las señales que la anticipan, sus nuevas formas en el entorno digital y las medidas que realmente funcionan", recoge el manifiesto de la CRUE por el 25N.

En las universidades españolas, la CRUE asegura que "cada vez son más las investigaciones en este ámbito, y se trabaja para que sus resultados no se queden en las publicaciones, sino que se transformen en cultura, en hábitos cotidianos y en valores compartidos".

"Queremos que nuestro estudiantado salga de la universidad reforzado y empoderado. Como ciudadanas y ciudadanos, capaces de reconocer la violencia en todas sus formas, de cuestionar las actitudes que la justifican o la encubren y de actuar ante ella con criterio y valentía. Y como futuras y futuros profesionales, preparados para convertirse en agentes de protección desde su propio ámbito: la docente que detecta una señal de alarma en su aula, el profesional sanitario que sabe identificar y atender a una víctima, la jurista, el periodista, la ingeniera o el trabajador social que incorporan la igualdad y la prevención a su práctica diaria", señala el texto.

Para lograrlo, la CRUE destaca que poco a poco van "integrando la formación en igualdad y en prevención de la violencia de género en todas las disciplinas, porque ninguna es ajena a este desafío". "Cada generación que pasa por nuestras aulas es una oportunidad para transformar la sociedad desde la raíz", asevera.