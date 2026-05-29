UNETLÁNTICO y la Youth University of Politica Science de Shandong acuerdan crear un campus en China

El consejero de Universidades, Sergio Silva, recibe al rector de UNEATLÁNTICO y la delegación china de la Universidad de Shandong, en la Consejería. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Youth University of Political Science de Shandong (China) y de la Universidad Europea del Atlántico UNEATLÁNTICO han acordado crear un campus conjunto en el país asiático.

En concreto, se contempla ubicar este campus en Jinan, provincia de Shandong, mediante un acuerdo que contempla la ampliación de la enseñanza del español, la promoción de programas de doble titulación y el diseño de futuras actividades en el ámbito de la internacionalización universitaria, consolidando las relaciones académicas existentes y explorando nuevas oportunidades de cooperación.

Esta iniciativa ha sido presentada este viernes al consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, en una reunión celebrada en la sede de la Consejería, a la que ha acudido el rector de UNEATLÁNTICO, Rubén Calderón, y la presidenta y secretaria del Comité del Partido, Wei Yanju, junto a al resto de la comitiva de esta institución universitaria china.

El encuentro se produce después de que el pasado mes de noviembre una delegación de UNEATLÁNTICO y de FUNIBER visitara la universidad de Shandong para alcanzar este acuerdo, que permitirá disponer de un campus conjunto con el grado de Ingeniería informática y el Grado de Comunicación Audiovisual.

Silva ha señalado que este acuerdo alcanzado entre las dos universidades pone de relieve la "riqueza" del ecosistema universitario de Cantabria, y ha destacado que UNEATLÁNTICO "actúa de vaso comunicante para conectar Cantabria con una universidad centenaria como la de Shandong".

Para el consejero, es del "máximo interés" abrir la puerta a una oportunidad que permita "estrechar lazos" con otros países y ha puesto en valor la capacidad de UNEATLÁNTICO, radicada en Cantabria desde hace 12 años, para enriquecer este campus universitario cántabro que cuenta con más de 5.000 estudiantes - unos 3.000 en educación presencial- y con un "alto" porcentaje de internacionalización, algo que ha considerado "muy positivo" para la región.

Por su parte, el rector de UNEATLÁNTICO se ha referido a la internacionalización como una de las "señas de identidad" de esta institución, situándola como la segunda universidad más internacionalizada del sistema universitario español.

La creación de esta sede nace sobre la base que FUNIBER tiene en China, a través del Máster de Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español.

Se trata de una alianza estratégica para la creación de un campus con doble titulación que solo tienen cuatro universidades españolas: la Complutense, la Politécnica de Valencia, la de Málaga y la de Salamanca.

De esta forma, UNEATLÁNTICO es la quinta universidad que firma con una universidad china un campus conjunto, autorizado por el Ministerio de Educación y Universidades chino.

UNEATLÁNTICO continúa, así, avanzando en su estrategia de internacionalización con el objetivo de crear puentes académicos que favorezcan el intercambio cultural y el desarrollo de proyectos conjuntos entre Asia y Europa.