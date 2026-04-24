Los 10.000 del Soplao vuelven el 22 y 23 de mayo con cambios en el recorrido y nueva modalidad de bicicleta de montaña

Presentación de ‘Los 10.000 del Soplao 2026’ - GOBIERNO

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 18ª edición de Los 10.000 del Soplao se celebrará los días 22 y 23 de mayo y traerá cambios en el recorrido de las rutas a pie y la maratón, así como una nueva modalidad de bicicleta de montaña de 70 kilómetros en la que, por primera vez, podrán inscribirse los menores de edad que hayan cumplido 16 años el día de la prueba.

En concreto, las rutas a pie y la maratón quedan unificadas en una única distancia de 41 kilómetros (con 1.447 metros de desnivel). Como novedad, una vez superados el popular cortafuegos y la Casa del Monte en Ucieda, los participantes deberán atravesar la ruta del Hayacorva y el Refugio de las Urizosas, una amplia zona de bosque autóctono con hayas, robles y acebos, antes de acometer la exigente ascensión a El Toral y el descenso por El Cerezo que les conducirá a la meta en Cabezón de la Sal.

Los organizadores han decidido eliminar los puntos de tránsito por La Raíz y Brañazarza con el objetivo de "cuidar zonas extremadamente sensibles para el medio ambiente en pleno corazón del Parque Natural Saja Besaya", aunque "manteniendo la exigencia del trazado y la belleza natural propia de la zona".

Así lo han explicado este viernes en la rueda de prensa de presentación de la 18ª edición, celebrada en el Palacio de Festivales con la presencia de la directora de Cantur, Inés Mier; el director de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), Juan Luis Centeno, y el director de Gestión de Residuos de MARE, Ignacio de las Cuevas, entre otros.

Según han indicado, las zonas que se han eliminado del recorrido carecían de un correcto acceso para las ambulancias y los equipos de seguridad, que únicamente podían llegar a pie a esos puntos en caso de emergencia. No obstante, los organizadores han recalcado que la seguridad "ha sido una máxima" en las ediciones anteriores y por ello las incidencias "siempre han sido mínimas" pese a ser "un evento de masas en el que han tomado parte más de 150.000 personas a lo largo de su historia".

Otra de las novedades para este año es la nueva modalidad de bicicleta de montaña de 70 kilómetros en la que podrán inscribirse los jóvenes que hayan cumplido 16 años, de manera que algunos de los que participarán "no habían nacido cuando Los 10.000 del Soplao nacieron allá por 2007, en un guiño a las nuevas generaciones de deportistas".

Esta distancia se suma a las rutas ciclistas ya consolidadas de 150 y 110 kilómetros, distancia esta última que también podrá completarse en bicicleta de gravel y eléctrica.

Según la organización, la inscripción de "fieles" a esta prueba es "muy similar" a la del año pasado y se prevé sobrepasar "ampliamente" los 4.000 participantes.

PROGRAMACIÓN

El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 22, a las 23.00 horas, con la salida de la Ultramaratón, cuyos corredores recorrerán durante la noche la distancia a pie de 75 o 110 kilómetros.

Previamente, se espera la presencia de miles de personas en el Parque Conde de San Diego para la entrega de dorsales y Feria del Corredor, una cita en la que las marcas del sector de las carreras de montaña aprovechan para presentar sus principales novedades.

Ya el sábado, a las 8.00 horas, tendrá lugar la salida del resto de modalidades, con las mencionadas pruebas ciclistas, además de la Ruta a Pie (41 km), la más numerosa en cuanto a participantes con más de 2.000 inscritos; Maratón (41 km); Speed Trail (21 km) y las y Rutas Adaptadas (10 y 28 kms) para personas con discapacidad, cuyas inscripciones se mantienen gratuitas.