El 27º Festival de Teatro Aficionado del TMCE pone las entradas a la venta

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TORRELAVEGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas individuales para la 27ª edición del Festival de Teatro Aficionado del Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) están a la venta desde hoy, martes 8 de septiembre. El certamen se celebrará del 3 de octubre al 28 de noviembre, con ocho representaciones que tendrán lugar los sábados a las 20.30 horas.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha animado al público a adquirir sus localidades para una de las citas consolidadas de la programación cultural de Torrelavega, que este año reunirá a compañías procedentes de diferentes puntos de España.

Las entradas tienen un precio de 4,50 euros en Zona A y 3,50 euros en Zona A lateral, B y C. La venta individual comienza una vez finalizado el periodo reservado para la adquisición de abonos.

Vélez ha destacado que esta 27ª edición ofrecerá "una programación de calidad" y con "una gran riqueza de lenguajes teatrales". Las ocho obras han sido seleccionadas por el jurado, formado por Ana Luisa Pérez de la Osa y Celestino González Blanco, entre las 146 propuestas presentadas al festival.

El festival comenzará el 3 de octubre con 'Madre no hay más que muchas', de Actuarte León. El 10 de octubre llegará 'Agosto. Condado de Osage', de Honda Teatro; el 17 de octubre, 'Los amantes sobrehumanos', de La Bestia Teatro; y el 24 de octubre, el musical 'Beetlejuice', de Telón Aparte.

Tras el paréntesis de la festividad de Todos los Santos, la programación continuará el 7 de noviembre con 'Los cuernos de Don Friolera', de Teatro Kumen; el 14 de noviembre, con 'El amor en tiempos de Lorca', de A Rivas el Telón; el 21 de noviembre, con 'Callas Diva', de la Asociación Aladroque Teatro, y finalizará el 28 de noviembre con 'Que 20 años no es nada', de Stres de Quatre.

La programación reúne compañías procedentes de León, Palencia, Asturias, Toledo, Madrid, Murcia y Valencia, con propuestas que abarcan la comedia, el drama, el teatro musical, la sátira, la poesía, la fantasía o el esperpento.

La edil ha puesto en valor el trabajo de las compañías participantes, que "hacen teatro por pasión, con muchísimo trabajo, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo", y ha invitado al público a "llenar las butacas" del TMCE y respaldar un festival que continúa dando visibilidad al teatro aficionado.

El TMCE mantiene además localidades reservadas para personas con diversidad funcional motórica y visual, así como bucle magnético y dispositivos individuales para personas con diversidad funcional auditiva.

La programación completa y la información sobre la adquisición de localidades está disponible en la web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es