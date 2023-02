Unas 30 personas intervendrán mañana en la negociación entre comité y Dirección de Aspla

Según el comité este fin de semana no ha accedido nadie a los recintos de fábrica, ni oficinistas ni mandos intermedios



Unas 30 personas participarán este lunes en la reunión convocada a las 16.30 horas para una nueva negociación entre el comité de empresa y la Dirección de Aspla, ya que será un encuentro "cara a cara" entre las partes y contará con la presencia de los mediadores.

Es por ello que, por primera vez, la cita se celebrará en la sede del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), en la Avenida del Faro de Santander, dado que en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos (Orecla), donde se han venido reuniendo hasta ahora, no hay salas para tantas afluencia.

Así lo ha informado el comité este domingo en el que arranca la quinta semana de huelga en la empresa. En concreto, hoy se cumplen 29 días, en los que los trabajadores han estado de forma ininterrumpida en todas las portillas de las plantas de Aspla de Reocín y Torrelavega, junto a unas carpas, para reivindicar un convenio colectivo "justo".

El comité ha señalado que este fin de semana no ha habido ningún incidente y que no ha accedido nadie a los recintos de fábrica, ni oficinistas ni mandos intermedios. Además, "no ha habido presencia policial y todo ha transcurrido con tranquilidad".

El fin de semana ha estado marcado por el encierro en el Orecla que mantuvieron los miembros del comité de huelga desde el viernes por la tarde hasta ayer sábado a las 20.00 horas, cuando llegó la citación para una nueva reunión.

Este era el requisito del Comité para abandonar la instalaciones del Orecla, conseguir una nueva cita para seguir negociando, como finalmente se consiguió y que los trabajadores esperan que sirva "para avanzar en la negociación y conseguir un acuerdo que sea bueno para ambas partes".