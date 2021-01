Unos 300 coches toman Santander en protesta contra la temporalidad en el sector público

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 300 vehículos de empleados públicos de Cantabria han participado en la manifestación convocada este domingo en Santander para protestar por la "alta temporalidad" en el sector y pedir que se soluciones este "fraude de ley".

Esta cifra de participación es la que ha fijado la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude de Ley, convocante de la protesta y formada por los sindicatos USO, TU y ASIJ, que además ha destacado que la mayoría de los coches estaban ocupados por "al menos" dos personas.

La movilización ha recorrido las principales calles de la ciudad en vehículos y se ha ajustado a lo previsto, partiendo a las 11.00 horas del aparcamiento de los Campos de Sport del Sardinero hasta Cuatro Caminos, desde donde ha vuelto al lugar de inicio sobre las 13.00 horas.

Durante el recorrido, los coches, decorados con globos amarillos y negros, han estado encabezados por un vehículo con un altavoz desde el que se han ido gritado diferentes proclamas acompañadas por el ruido de los pitidos y se ha ido repitiendo un manifiesto que ya se ha leído al inicio de la concentración.

Según fuentes sindicales, la Policía ha felicitado a los manifestantes por el orden que ha caracterizado a la protesta, que ha hecho el "máximo ruido posible" para alertar del "grave problema" que denuncian los interinos, pero ha seguido las pautas de las autoridades y, por ejemplo, ha pasado por la zona de Cuatro Caminos en silencio para evitar perturbar el descanso de los pacientes del hospital Valdecilla, tal y como les habían solicitado.

En sus proclamas han solicitado que se cumpla el derecho nacional y el de la Unión Europea, lamentando que se sienten "totalmente desprotegidos" por parte de su Gobierno y administraciones, mientras que no les ocurre lo mismo a los trabajadores del sector público en otros países de Europa.

Así, han pedido que "se cumpla la ley" al igual que en el empleo privado y que cuando la Administración incumpla la norma "sea sancionada como lo es el empresario privado por la propia Administración".

PETICIONES

Con la lectura del manifiesto han trasladado también varias reivindicaciones, como que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a sus plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación y se sancione el abuso de temporalidad.

También quieren que todas las fuerzas políticas promuevan un pacto de Estado contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público y exigen una vía de diálogo con el Gobierno nacional que permita la participación del colectivo en la adopción de políticas públicas.

Por último, han destacado que "no son privilegiados", sino que han superado procesos selectivos que acreditan mérito y capacidad e igualdad.

"Basta ya de falsear y manipular la información a la opinión pública. No somos enchufados que han entrado a dedo, no somos privilegiados ni queremos serlo, no hemos accedido a la Administración por la puerta de atrás", han defendido.

Además, han destacado que cubren "los puestos que nadie quiere, los de los peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a donde no quiere

ir nadie".

Y es que, según la plataforma, la Comunidad Autónoma se sitúa "en los puestos de cabeza" dentro del país en cuanto a la temporalidad en su sector público, con una tasa de interinidad que roza el 30%.

Destaca el sector de Educación con una tasa del 38%, la Administración General del Estado con un 30% y Sanidad con el 30%. Así, de un total de 31.400 empleados públicos que existen en Cantabria, 8.950 mantienen un contrato de interinidad, un 28,5%, lamentan los sindicatos.