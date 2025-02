Unas 300 personas se concentran en Santander para que los derechos sociales "no sean rehenes" de los partidos políticos

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 personas --según la organización-- se han concentrado este domingo bajo la lluvia en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, uniéndose así a la movilización convocada por CCOO y UGT a nivel nacional para que los derechos sociales "nos sean rehenes" de los partidos políticos.

Con esta acción, ambos sindicatos reafirman su rechazo a la anulación de los derechos sociales y las medidas de sostenibilidad de la Seguridad Social del primer decreto 'ómnibus', anulado con los votos del PP, Vox y Junts en el Congreso de los Diputados.

Así, los manifestantes se han reunido en torno a una gran pancarta en la que se podía leer 'Con los derechos de la gente no se juega'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, ha señalado que los participantes en la concentración han realizado un "acto de responsabilidad" y ha censurado que la no convalidación del decreto del escudo social "ha puesto en riesgo los derechos de millones de personas".

Por ello, ha sostenido que "hoy decimos que los derechos de la gente no se pueden utilizar para disputas partidistas" y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que aprueben el nuevo decreto con medidas de protección social propuesto por el Gobierno de España.

"Los derechos de las personas no pueden ser rehenes de las actitudes partidistas de los grupos de este país", ha sentenciado Mantecón que ha advertido que desde las organizaciones sindicales "no vamos a consentir" que los derechos se pongan "en riesgo", así como que saldrán "a la calle caigan o no chuzos de punta" si los grupos políticos "no actúan de una forma responsable en beneficio de la gente".

Por su parte, el secretario general de UGT en la comunidad, Mariano Carmona, ha recordado que en Cantabria, según la tasa AROPE sobre el Estado de la Pobreza en España, un 23 por ciento de personas menores de 15 años están en riesgo de exclusión social, por lo que votar en contra del decreto, ha dicho, "es votar en contra de estas personas, de la libertad y de la igualdad de oportunidades".

Asimismo, ha enfatizado que la política "está al servicio de los ciudadanos" y que no es "un todos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE)" pasando "por encima de los derechos de las personas y, sobre todo, de las más vulnerables", ha finalizado.