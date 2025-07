El 80% de los niños en las grandes ciudades no tiene "zonas de movilidad" seguras

La mejora de la movilidad urbana sostenible, a debate en los Cursos de Verano de la UC en Santander

SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad Carlos III, Vicente Díaz, ha afirmado que el 80% de los niños en las grandes ciudades no cuenta con "zonas de movilidad" seguras y sostenibles para su esparcimiento. Y la existencia de parques, calles y áreas peatonales son algunos de los parámetros esenciales para determinar si una ciudad es o no "amigable" con la infancia.

"Los niños, si no tienen donde jugar, tiran de móvil. Sin querer, por un mal diseño de la ciudad, que no es sostenible, las nuevas tecnologías invaden el cerebro del niño y, en mi opinión, no debería ser así", ha señalado Díaz durante su participación en el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Movilidad del futuro. Oportunidades y sostenibilidad', que termina este viernes en Santander.

A su juicio, además de la infancia, el diseño las ciudades amigables debe tener en cuenta las necesidades de "personas con problemas de movilidad, invidentes o que no escuchan. Por ejemplo, los semáforos, tienen que ser de otro estilo".

Díaz ha abordado los diferentes modos de movilidad urbana sostenible, desde ir a pie hasta los vehículos eléctricos, el coche o la bici compartidos. Además, ha hecho un repaso por los diferentes modelos de ciudad que ya se están aplicando en algunos lugares de España y de Europa, como las 'ciudades de 15 minutos', que permiten que cada habitante tenga acceso a los servicios básicos en un trayecto máximo de un cuarto de hora caminando; o las zonas de bajas emisiones, "que limitan la movilidad a medida que nos acercamos al núcleo urbano, que es más susceptible a tener contaminación".

Para el catedrático es necesario hablar de la "sostenibilidad de la movilidad" en las ciudades, que no se limita a que no desaparezcan los medios naturales, sino también a promover acciones para "incrementarlos".

VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LA CIUDAD

A lo largo del curso, celebrado esta semana, se ha hecho hincapié en la necesidad de avanzar hacia modelos más sanos desde el punto de vista medioambiental. Su director, el catedrático de la UC Fernando Viadero, ha recordado que "movilidad era sinónimo de gran polución en las ciudades". Sin embargo, ahora "se sigue pensando en movilidad, pero en un entorno más saludable".

Según Viadero, esta preocupación proviene no solo de la sociedad, sino también de las empresas o las altas instituciones. "Europa, estado, autonomías, ayuntamientos... Hay una preocupación de desarrollar ordenanzas, normativas para buscar esos entornos más amigables para el ciudadano".

Para el catedrático, los vehículos eléctricos pueden ser una "solución magnífica" para los entornos urbanos, porque la autonomía de las baterías no es un problema en las distancias cortas. No obstante, también supone un reto, ya que estos espacios no disponen aún de una buena red de puestos de recarga.

"Si pensamos en Santander, por ejemplo, en el centro hay mucho vehículo que se aparca en la calle. Ese vehículo que no tiene garaje donde aparcar, ¿cómo resuelve la carga del mismo?". Solucionar ese problema sería clave si todos los coches fuesen eléctricos, ha recalcado.