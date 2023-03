Abascal llama a los cántabros a no caer en el "voto a la desesperada" a un "cacique demagogo" como Revilla

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha instado a los cántabros a "no dejarse llevar" por un "voto a la desesperada" a Miguel Ángel Revilla (PRC), "un cacique demagogo" que, a su juicio, solo deja "como herencia" sus "muchas patochadas" pero "ninguna solución" a los problemas de la región.

"¿Qué ha traído?" ¿Estáis muy contentos porque las anchoas de Santoña salen todos los días en un programa de televisión? ¿Para eso necesitan los cántabros un presidente del Gobierno?", ha preguntado Abascal al público que esta tarde ha llenado prácticamente --aunque no del todo-- los cerca de 1.500 asientos de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Santander donde Vox ha celebrado un acto público y en el que los asistentes han gritado diversos insultos tanto a Revilla como a Pedro Sánchez.

Abascal ha aprovechado su intervención para atacar y criticar duramente al presidente cántabro y líder del PRC, una persona "que va de outsider, de diferente, de independiente" pero que --ha dicho-- "lo único que ha hecho toda su vida es estar con el poder".

"Cuando el poder llevaba una chaquetita blanca estaba con esos y cuando los del poder hacían otra cosa estaba con esos otros y cuando vio que el poder estaba con Pablo Iglesias estaba con Pablo Iglesias", ha censurado.

Por ello, ha instado a Revilla a "que no diga que está en el medio" cuando antes "tiraba piropos" a Iglesias y ahora dice que no pactará con Vox. "No estamos muy preocupados", ha ironizado.

El líder de Vox cree que ya "basta de lecciones de mamarrachos y demagogos que representan muy poquita cosa aparte de su vanidad" y ha animado a los cántabros a defender "de verdad sus intereses y con la lealtad que siempre les ha caracterizado pero sin dejarse llevar por los derroteros de la demagogia y la trampa que no han aportado ninguna solución" a Cantabria.

Además, Abascal ha censurado que el Gobierno de España otorgue "prebendas y premios" a territorios que, como el País Vasco, han practicado una "deslealtad permanente" a España, mientras a los cántabros, quienes siempre han sido "leales a la patria común", solo tengan "infraestructuras deficientes, trenes que no caben por los túneles" y conexiones que no les comunican con el resto del país.

También, en el acto, la candidata de Vox a la Presidencia de Cantabria, Leticia Díaz, ha dirigido críticas a Revilla y ha opinado que el presidente regional tendría que haber dimitido ya por el "desfalco durante 20 años" de la 'trama de carreteras' "como él mismo dijo de otros" que han tenido casos de corrupción en las Administraciones que gobernaban. "Es reo de sus propias palabras", ha dicho.

Díaz cree que Revilla debiera haber dimitido "bien por incapaz", por "no haberse enterado de nada" sobre este asunto o, si no, "por consentir y callar".