Adif garantiza a Cantabria que acelerará las obras para la llegada del AVE a Reinosa

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Adif han garantizado al Gobierno de Cantabria que van a "acelerar" los trabajos de las obras del AVE que están en marcha en Palencia y que supondrán la llegada de la alta velocidad a Reinosa.

Así lo ha aseverado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente este viernes a preguntas de la prensa, después de que la Audiencia Nacional haya desestimado ejecutar provisionalmente la sentencia que obligaba a parar las obras en el tramo Palencia-Palencia Norte y derribar lo construido.

"A mí el Ministerio, y a Adif en este caso, el presidente de Adif, me ha garantizado que, de hecho, van a acelerar esos trabajos de las obras que están en marcha", ha manifestado Media, que ha pedido pasos "más certeros" y "fechas" sobre la llegada del AVE a Reinosa.

El consejero ha subrayado "lo importante que es para Cantabria que ese AVE llegue a Reinosa" y ha recordado que en la actualidad es la única comunidad que no tiene "ni un solo metro de AVE".

"Ese AVE tiene que llegar a Reinosa y necesitamos que las obras de la carretera Aguilar-Burgos (autovía A-73) concluyan", ha reiterado el titular de Fomento que, sobre esta última actuación, ha indicado que esta semana ha pasado por la zona de los trabajos y "no se ve una máquina por ningún sitio".

Para Media, "no es de justicia" que esa conexión "vital" de Cantabria con Madrid, aunque no esté en la región cántabra, "no esté a todo el ritmo que tiene que estar". A su juicio, los tramos pendientes deberían adjudicarse y las obras estar en marcha "ya".

Asimismo, el consejero ha señalado que "el gran tema pendiente del Ministerio con Cantabria" es el tercer carril a Bilbao, así como el tren de altas prestaciones con Bilbao, cuyo estudio informativo ha insistido que "existe" y ha exigido "conocerlo y que se tramite".

"En Cantabria somos tan ciudadanos de primera como cualquiera y tenemos que exigir que se cumpla con nosotros. Llevamos muchos años de retrasos y no podemos seguir esperando más en el ámbito ferroviario y en el ámbito de las prestaciones", ha reivindicado Media.

Media ha hecho estas declaraciones en la presentación del proyecto sobre la estabilización de la playa El Pasaje de Santoña, en el Gobierno.