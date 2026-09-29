La AEMET amplía el aviso amarillo por viento al centro y valle de Villaverde

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SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado en Cantabria el aviso amarillo (peligro bajo) por viento al centro y valle de Villaverde por rachas máximas de 90 kilómetros por hora. Así, se unen al vigente en Liébana.

En concreto, este nivel de alerta estará activado hasta la medianoche en las dos primeras zonas y continuará hasta las 3.00 horas del miércoles en la comarca lebaniega, donde se esperan rachas muy fuertes de 80 km/h de componente sur en zonas de montaña.

Este fenómeno hace que el peligro de incendios forestales en la comunidad sea "muy alto", según indica la delegación en Cantabria de la AEMET en su red social 'X'.

Y es que el viento se está haciendo notar en la región, como muestra que el Mirador del Cable, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, lidere las rachas del país con una de 140 km/h registrada a las 12.10 horas.

En este ranking también se cuelan Coriscao y Cabaña Verónica, ambos también en la parte de Cantabria de Picos de Europa, que con 104 y 89 km/h, respectivamente, figuran en el cuarto y octavo lugar de diez.

Asimismo, el Mirador del Cable también ostenta el liderazgo de los lugares donde con más velocidad ha soplado el viento, a 106 km/h.

En cuanto a las temperaturas, el sur ha elevado el mercurio de los termómetros en lo que va de jornada hasta los 29,4 grados centígrados en Castro Urdiales; los 29ºC en el aeropuerto Seve Ballesteros; los 28,6ºC en San Vicente de la Barquera; los 28,3 grados en Treto, en Bárcena de Cicero, y los 28,2 en Santander.

La máxima la ha anotado el aeropuerto de Alicante con 31,1ºC, según datos actualizados de la AEMET, consultados por Europa Press.