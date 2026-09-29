Rachas de viento de más de 100 km/h en el Mirador del Cable, las más fuertes del país en lo que va de día

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SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado esta mañana los 108 kilómetros por hora en el Mirador del Cable, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, las más fuertes del país en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Cerca del umbral de los 100 kilómetros por hora se han situado también las registradas en otros puntos de los Picos de Europa en Cantabria, como Coriscao, donde han llegado a los 96 km/h, y Cabaña Verónica, con algunas de 89 km/h, en el cuarto y octavo puesto del ránking nacional.

La comarca de Liébana está desde las 9.00 horas de este martes hasta el final del día en aviso amarillo (peligro bajo) por viento, mientras que el centro y Valle de Villaverde lo estarán desde el mediodía.