La AEMET prevé despejado en el sur y Liébana y posibles nubes en el centro y litoral el día del eclipse

Mapa de la AEMET sobre pronóstico de nubosidad el día del eclipse en Cantabria - AEMET

SANTANDER 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria ha publicado este lunes, a dos días del eclipse solar total, un pronóstico de nubosidad para la jornada del miércoles 12 de agosto en la región.

Según información elaborada este lunes, día 10, habrá predominio de cielo poco nuboso o despejado en el sur de la comunidad autónoma y en la comarca de Liébana.

En el resto de Cantabria, habrá posibilidad de cielo nuboso o intervalos de nubes y claros, entre un 10 y 40 por ciento en la comarca y litoral oriental y en parte de la zona interior central, mientras que en el centro y resto de la costa -hasta la parte occidental- esa probabilidad se eleva a entre el 40 y 70%.

La AEMET ha actualiza esta jornada el pronóstico para España el día del eclipse, cuando además de nubes en el norte y el este, se prevén chubascos en montañas y más de 40ºC en sur peninsular. Además, podría registrarse alguna tormenta en Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla-La Mancha y Sistemas Béticos orientales.

Pero el 12 de agosto vendrá marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo la excepción en el área cantábrica, así como también en zonas del litoral gallego y de Alborán, donde se prevé que predominen los cielos nubosos.

No obstante, el organismo estatal ha puntualizado que por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular que podrán interferir localmente en la visualización del eclipse.

Durante estos días, AEMET ha señalado a que las temperaturas serán altas en la Península y las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35ºC en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, excepto por el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares.

Por otro lado, el organismo estatal ha recalcado que se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance ese día los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares. Las excepciones estarán en algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente Moderado o Alto. En Canarias se prevé en general un nivel Moderado, con áreas de peligro Alto o Muy Alto.

UNA JORNADA ESTABLE Y CALUROSA, CON NUBES EN EL NORTE Y EL ESTE

Por su parte, Eltiempo.es ha coincidido en que el miércoles será una jornada estable y calurosa en España, con cielos prácticamente despejados en la mayor parte del país. Como excepciones, ha remarcado que habrá presencia de nubes bajas en el norte de Galicia y otras zonas del área cantábrica, en especial Asturias y oeste de Cantabria. Si bien dejarán los cielos más cubiertos, a la hora del eclipse podrían comenzar a abrirse claros.

De forma paralela, el portal meteorológico también prevé nubes bajas en la zona del Estrecho, sobre todo en las costas de Málaga y Granada, además de Ceuta y Melilla. Durante la tarde, espera que se forme nubosidad de evolución en distintas zonas de montaña del norte y del este peninsular, lo que podría dificultar la observación del eclipse en algunos puntos.

Por zonas, Eltiempo.es ha concretado que en el norte se desarrollarán nubes en el entorno de la cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico y los Pirineos. Esta nubosidad afectará a puntos del interior de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, así como a La Rioja y el norte de Navarra. De hecho, las nubes en los Pirineos serán más abundantes, lo que podría complicar en mayor medida la visibilidad.

En cuanto a las temperaturas, en el norte peninsular, las máximas se situarán en torno a los 25-27ºC en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. En Canarias, oscilarán entre los 26-32ºC.