Agentes de viajes británicos descubren la oferta de Cantabria como destino de ecoturismo - GOBIERNO

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria ha organizado a través de la empresa pública Cantur un viaje de familiarización dirigido a turoperadores y agentes de viajes especializados en ecoturismo procedentes del Reino Unido.

El objetivo es dar a conocer la oferta de experiencias sostenibles vinculada a la Reserva Ecoturista de la España Verde y posicionar el norte de la península como destino internacional de referencia en turismo sostenible.

La acción se desarrolla en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Londres y la marca turística España Verde, que aúna a las cuatro comunidades autónomas del litoral norte español para promocionarse de forma conjunta. Se enmarca en la campaña internacional de Turespaña 'Think you know Spain. Think again', enfocada a promocionar destinos españoles menos explorados en mercados internacionales, informa el Ejecutivo autonómico.

Dentro de esta campaña, Cantabria ya organizó en abril otro viaje de familiarización con profesionales turísticos de China y, además, esta misma semana desarrolla también una acción promocional con agentes y turoperadores de Argentina especializados en turismo de naturaleza.

El grupo de profesionales británicos está compuesto por cinco representantes de agencias y turoperadores especializados en ecoturismo y turismo de naturaleza, además de una representante de la OET de Londres.

A lo largo de su estancia de dos días en Cantabria los participantes están conociendo algunas de las experiencias integradas en la Reserva Ecoturista de la España Verde en la comunidad autónoma, siguiendo un itinerario diseñado para poner en valor los recursos naturales, paisajísticos y gastronómicos de la región.

PROGRAMA

El programa incluye actividades en la Bahía de Santander y el estuario del Miera, donde realizarán una ruta guiada de observación de aves, así como una visita al Geoparque Mundial UNESCO Costa Quebrada con un recorrido interpretativo por la costa y un safari intermareal nocturno.

Asimismo, visitarán distintos espacios del interior de la zona central y oriental de la región, donde realizarán una ruta guiada por el Parque Natural de los Collados del Asón centrada en la flora y fauna del entorno, además de conocer la producción artesanal de quesos de la zona y distintos enclaves paisajísticos de los Valles Pasiegos.

Tras su paso por Cantabria, el grupo continuará el itinerario por País Vasco. El viaje forma parte de las acciones de promoción de la Reserva Ecoturista de la España Verde, uno de los proyectos de ecoturismo más relevantes de Europa.

La iniciativa integra 25 espacios naturales protegidos de Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco y ofrece, entre las cuatro comunidades, más de un centenar de experiencias relacionadas con la observación de fauna, rutas interpretativas, turismo activo, patrimonio etnográfico y gastronomía local.

En Cantabria, la Reserva Ecoturista recorre seis espacios naturales protegidos: ZEC Liébana; ZEC Valles Altos, Nansa, Saja y Alto Campoo; ZEC Montaña Oriental; el Geoparque Mundial de la UNESCO Costa Quebrada; ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera, y el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Cuenta con 32 empresas turísticas cántabras adheridas y 13 agentes locales que han creado un total 21 experiencias ecoturísticas que son comercializadas en forma de paquetes turísticos por tres agencias de receptivo.