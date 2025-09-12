La alcaldesa de Bezana muestra su "dolor" tras la detención de su hijo: "Si está implicado, que lo pague"

Condena la violencia contra la sede del PSOE y asegura que asimilar la vinculación de su hijo "quizás sea el trago más duro de su vida"

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez (PP), ha comparecido este viernes tras conocerse públicamente la detención de su hijo, de 23 años, por el ataque perpetrado en abril contra la sede del PSOE, un hecho ante el que ha mostrado su "tremendo dolor" y el de su familia.

"Quizás sea el trago más duro de mi vida. Todavía me cuesta asimilar que mi hijo pueda estar implicado en un acto tan mezquino y, de hecho, trato de buscar explicación a todo lo que está sucediendo", ha dicho la alcaldesa en una comparecencia que ha convocado tras salir a la luz este viernes la detención de dos jóvenes por los hechos ocurridos en la sede socialista en Santander.

La 'popular', visiblemente emocionada, se ha mostrado "sorprendida" por la noticia y ha dicho que como madre "todavía conserva la esperanza" dentro de una investigación que continúa abierta, si bien ha condenado "cualquier hecho violento" y ha confiado en la justicia.

"Si la investigación determina que mi hijo ha estado implicado, que lo pague. Que la justicia actúe con rigor y el peso de la ley caiga contra él", ha sentenciado.

Tras trasladar su "enérgica repulsa ante cualquier hecho violento, venga de quien venga, vaya contra quien vaya y sea de la índole que sea", ha advertido que el asunto está pendiente de resolución judicial, por lo que ha pedido "que no haya juicios paralelos".

Sin embargo, cree que esto es algo en lo que "lamentablemente que no puede confiar", porque "ya hay un partido que lo está utilizando de manera partidista para polarizar". "Me apena más profundamente porque yo nunca lo he hecho ni lo haré", ha lamentado.

Y al igual que ya había trasladado esta mañana en un comunicado remitido a los medios antes de convocar su intervención, Pérez ha reiterado que su hijo "es mayor de edad y vive de manera independiente", por lo que ha pedido que su presunta participación en el ataque no se vincule con su actividad política, con el partido en el que milita, ni con su responsabilidad como alcaldesa.

"Quizás me estoy enfrentando al varapalo más duro de la vida", ha reiterado tras reconocer que el acto perpetrado contra la sede del PSOE en Santander, donde un individuo lanzó explosivos caseros, "no puede ser más deleznable y tiene que ser condenado".

Es por ello que ha aprovechado la rueda de prensa para hacer un llamamiento a quienes "todavía pueden pensar que la violencia es una forma de tomarse la justicia por su mano", ya que "la violencia solo conduce a más violencia. La polarización del pensamiento, la falta de respeto a quienes piensan diferente, solo conduce a una escalada de más polarización, de más falta de respeto, de más violencia".

"Igual como padres debemos reflexionar en que algo hayamos hecho mal, pero, por favor, que esto sirva de ejemplo para que aprendamos a tender más puentes entre las personas y menos muros. Más abrazos y menos insultos", ha remachado.

"LA VIOLENCIA NUNCA ES EL CAMINO"

La alcaldesa ha insistido en que le ha dolido especialmente lo ocurrido tanto como madre como alcaldesa, porque "quien me conoce sabe que soy una persona que rechazo enérgicamente cualquier tipo de violencia o vandalismo. Nunca se me ha pasado por la cabeza que alguien de mi familia pudiera tener relación con algo así".

Al hilo, ha opinado que este comportamiento que "a veces demuestran los jóvenes" es "fruto de la polarización" en la que está inmerso el país. Algo que "no puede más que condenarse", ha recalcado tras defender que "las personas están por encima de las siglas".

"En esta sociedad y desde la democracia, pensar diferente debería de ser una oportunidad para el consenso; no una amenaza, siempre desde la libertad, el diálogo y el respeto mutuo". "La violencia nunca es el camino y en nuestra sociedad y desde la democracia sólo deben imperar los valores de convivencia, tolerancia y respeto", ha incidido la regidora.