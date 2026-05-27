La alcaldesa de Santander defiende en Murcia una transformación tecnológica más humana y útil - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido este miércoles una transformación tecnológica "más humana y útil" durante su participación en el encuentro Smart City Talent, una jornada impulsada por el Ayuntamiento de Murcia en el marco del Tour del Talento, que reúne a responsables públicos, empresas tecnológicas, expertos en innovación urbana y entidades vinculadas al desarrollo de ciudades inteligentes, la transformación digital, el turismo inteligente y los nuevos modelos de gobernanza urbana.

El evento, celebrado en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, ha contado con la participación de destacados ponentes como Toni Nadal, Emilio Duró y Marc Vidal.

Igual ha intervenido en la mesa redonda titulada 'La ciudad que cuida es un destino que atrae. El valor de lo humano en la transformación tecnológica', junto al presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín; el director de Grandes Cuentas y Administraciones Públicas de Telefónica, Jordi Giné; el teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente de Murcia, José Guillén; y el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué. La mesa ha sido moderada por Víctor Rodríguez, director del periódico La Verdad de Murcia.

Igual ha puesto en valor el modelo de ciudad que impulsa Santander, basado en combinar innovación, sostenibilidad y calidad de vida, situando siempre a las personas en el centro de las decisiones. "La verdadera transformación empieza cuando la tecnología mejora la vida de las personas, cuando ayuda a prestar mejores servicios públicos, facilita la movilidad, mejora la accesibilidad, simplifica trámites o protege mejor el entorno", ha afirmado.

Así, ha defendido la necesidad de acercar la innovación a toda la sociedad y ha subrayado que las administraciones públicas tienen el deber de socializar la tecnología para que deje de percibirse como algo abstracto o lejano y se convierta en una herramienta útil y compartida por vecinos, empresas, comercios, hostelería, agentes culturales e instituciones.

"Una ciudad inteligente no es la que utiliza más tecnología, sino la que consigue que esa tecnología sirva de verdad a las personas", ha asegurado, y ha reivindicado que cada proyecto innovador debe responder a cuestiones esenciales como a quién ayuda, qué mejora o qué problema resuelve.

La regidora ha expuesto además algunos de los proyectos que Santander desarrolla actualmente en materia de innovación y turismo inteligente, como Santander Smart Destination, integrado en la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por SEGITTUR.

Según ha explicado, el objetivo no es únicamente recopilar datos, sino convertirlos en herramientas útiles para mejorar la gestión de la ciudad, optimizar servicios y reforzar la competitividad del sector turístico.

"Si los datos nos ayudan a gestionar mejor los espacios, anticipar necesidades, mejorar la experiencia de los visitantes y facilitar la toma de decisiones de empresas y administraciones, entonces estamos hablando de tecnología útil y transformadora", ha señalado.

Igual ha remarcado que la transformación digital debe construirse de forma colaborativa, implicando a todos los actores del ecosistema turístico y económico local. "Las ciudades no se construyen únicamente desde los ayuntamientos; se construyen entre todos. Por eso queremos que este proceso sea compartido, comprensible y beneficioso para toda la cadena de valor", ha apuntado.

"Detrás de cada dato hay una persona; detrás de cada servicio, una necesidad; detrás de cada visitante, una expectativa; y detrás de cada empresa, esfuerzo, empleo y futuro", ha añadido Igual, que ha reafirmado el compromiso municipal de seguir impulsando una ciudad cada vez más inteligente, pero sobre todo más humana.

SANTANDER Y EL TOUR DEL TALENTO

Durante su participación, Igual ha recordado que Santander fue una de las sedes del Tour del Talento el pasado año, con un amplio programa de actividades dirigidas a jóvenes, empresas, instituciones y entidades sociales.

La alcaldesa ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para favorecer la formación, el emprendimiento, la innovación y la generación de oportunidades para el talento joven. "Fue una experiencia extraordinaria para la ciudad, que permitió conectar a miles de jóvenes con referentes de distintos ámbitos profesionales y consolidar a Santander como un espacio de oportunidades, innovación y desarrollo del talento", ha destacado.