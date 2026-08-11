Alrededor de 1.400 efectivos velarán por la seguridad en Cantabria durante el día del eclipse

En el 37,6% de Cantabria no se verá el eclipse de sol por el relieve de la región, según una consultora - GVA - Archivo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.400 efectivos velarán este miércoles, 12 de agosto, por la seguridad en Cantabria con motivo del eclipse total de sol que se producirá entre las 19.31 y las 21.20 horas y que será visible en la comunidad.

Así, 835 efectivos del Gobierno de Cantabria y administraciones locales se unirán a los más de 500 dependientes del Estado, y se contará con vigilancia por tierra, mar y aire entre helicópteros, vehículos de todo tipo, caballos, ambulancias, embarcaciones o drones.

El Gobierno de Cantabria ha vuelto a pedir a los ciudadanos que actúen con prudencia durante este día y que sigan las recomendaciones de seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

Y es que se espera que en esta jornada histórica se realicen miles de desplazamientos en la comunidad, aunque el Ejecutivo cántabro no tiene una estimación concreta, salvo la referencia de la ocupación en la región este agosto que es del 95 por ciento.

Así lo han informado este martes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y de Presidencia, Isabel Urrutia, que han dado cuenta de los detalles "ya cerrados" del operativo que el Gobierno ha organizado, "el mayor de su historia", con hasta cinco puestos de mando avanzado simultáneos, en las zonas preferentes de observación que ha establecido: Peña Cabarga, Ajo, Suances, Valderredible y Costa Quebrada.

A ellas, se le sumará diferentes zonas preferentes de atención en las que "ya se han tomado medidas de prevención", sobre manera, de carácter circulatorio que son: El Chivo, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales y la Vega de Pas.

Además, han repasado el trabajo que se ha realizado desde hace nueve meses con motivo del fenómeno astronómico que no sucedía en la Península Ibérica desde 1912.

Media ha destacado que "la máxima preocupación" del Ejecutivo de Cantabria es la seguridad de "todas las personas", por lo que se ha diseñado un "importante" dispositivo.

Sobre él, entre otras cuestiones, Urrutia ha detallado que el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) estará reunido permanentemente desde las 15.00 horas en el Centro de Atención de Emergencias 112 en la sede del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) en Cazoña, y lo estará "hasta que todos hayan vuelto a casa".

PRUDENCIA Y EVITAR DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

La titular de Presidencia ha vuelto a pedir a la ciudadanía precaución y autoprotección, "empezando por cada uno", y evitar "riesgos innecesarios".

"Les pido a los ciudadanos que hoy, a las 20.30 horas, miren al sol. Si ven el sol desde donde están, desde su entorno, mañana disfrútenlo ahí", ha dicho para abogar por que no se coja el coche particular y se permanezca en el sitio más cercano al domicilio o a la residencia de vacaciones para observar el eclipse, sin detener el vehículo en la carretera.

Además, ha insistido en que se planifiquen con antelación los desplazamientos y sobre todo el regreso, que ha de realizase "sin prisa" y "con paciencia" --la mejor forma andando o en transporte público-- ya que será de noche.

También ha recordado que se tenga especial cuidado con las personas vulnerables y las mascotas, se eviten zonas de alcantilado o costas y áreas peligrosas en grandes aglomeraciones, y, fundamental, el uso de gafas.

RETRANSMISIÓN DEL ECLIPSE EN DIRECTO

Entre las novedades han anunciado que el Gobierno autonómico retransmitirá en directo el eclipse en la página web turismodecantabria.com desde el mirador de La Braguía, en los Valles Pasiegos. Se hará a través de telescopios de última generación.